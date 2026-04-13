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Le tante piccole crepe attorno a Verstappen

Niccolò Severini

Niccolò Severini
©IPA/Fotogramma

Lambiase via, Red Bull in difficoltà, il nuovo regolamento della F1 e le ipotesi ritiro o anno sabbatico: cosa sta succedendo intorno al quattro volte campione del mondo e nella sua testa

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