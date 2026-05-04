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l'analisi

Aggiornamenti, sorprese e conferme: come Miami ha ridisegnato gli equilibri della F1

Ivan Capelli

©Getty

A Miami le squadre scoprono le carte sugli sviluppi dopo un mese di pausa: Ferrari cresce ma paga ancora il motore, McLaren convince, Red Bull ritrova Verstappen, mentre stupisce la scelta di Aston Martin: nessun aggiornamento apportato. E intanto Antonelli si conferma leader e uomo copertina del Mondiale

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