Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

A Miami Antonelli vince anche senza la miglior Mercedes: talento e gestione da campione

Matteo Bobbi

©Getty

Negli Stati Uniti Antonelli conquista la terza vittoria stagionale e allunga in classifica, imponendosi anche senza la miglior Mercedes. Decisive gestione, lucidità e capacità di adattarsi. Dietro di lui, Russell arranca, McLaren cresce e si candida come rivale, Ferrari migliora ma paga sul dritto e qualche errore, Red Bull ritrova segnali

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ