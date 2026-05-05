il commento
A Miami Antonelli vince anche senza la miglior Mercedes: talento e gestione da campione
Negli Stati Uniti Antonelli conquista la terza vittoria stagionale e allunga in classifica, imponendosi anche senza la miglior Mercedes. Decisive gestione, lucidità e capacità di adattarsi. Dietro di lui, Russell arranca, McLaren cresce e si candida come rivale, Ferrari migliora ma paga sul dritto e qualche errore, Red Bull ritrova segnali
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