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Come nascono le tute dei campioni di F1

Andrea Sillitti

Come nascono le divise di F1? Ricerca, tecnologia, sicurezza e tanto made in Italy. Lo speciale di Sky andrà in onda questa sera, lunedì 18 maggio, alle 20:45 su Sky Sport F1 

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