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il ricordo

Il caffè con Niki Lauda

Biagio Maglienti

©Getty

Un ricordo personale nel paddock di Montreal diventa il punto di partenza per raccontare Niki Lauda, sette anni dopo la sua morte. Dall’incidente di Kubica ai suoi racconti sulla Formula 1, fino a un viaggio notturno in auto verso casa concluso con un caffè

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