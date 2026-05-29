Secondo le linee guida dettate della Federazione, inoltre, una zona di attivazione dell'aerodinamica attiva deve durare continuativamente per 3 secondi (almeno) per determinare il passaggio da una modalità all'altra in sicurezza. E poiché a Monaco i rettilinei sono pochi e brevi (tra l'altro non dei veri e propri rettilinei...) questo lasso di tempo non verrebbe rispettato.