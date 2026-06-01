F1 a Monaco: la prima, folle vittoria italiana con Patrese nel 1982

Introduzione

Il Gran Premio di Monaco è uno dei più affascinanti dell’intero calendario di Formula 1: in calendario dal 1950, è un appuntamento fisso nel Mondiale che ha regalato emozioni e gare pazze, ricchissime di colpi di scena. Il menù di Monaco, quest’anno, offre a Kimi Antonelli la possibilità di riportare la bandiera italiana sul gradino più alto del podio, 22 anni dopo l’ultimo pilota azzurro capace di trionfare nel Principato, Jarno Trulli nel 2004. Il primo italiano a vincere in Formula 1 a Montecarlo, invece, fu Riccardo Patrese il 23 maggio 1982, al termine di un Gran Premio folle, a tal punto che il pilota padovano fu l’unico in pista a completare tutti i giri previsti. Il GP di Monaco è LIVE dal 5 al 7 giugno su Sky e in streaming su NOW

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