A Monte-Carlo l'atteso momento della qualifica è arrivato. Ci si giocano grandi chance di successo nel GP con la caccia alla pole che scatta alle 16. Dopo il miglior tempo dei Kimi nelle terze libere, sarà duello Mercedes-Ferrari? Occhio anche a Verstappen... Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

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