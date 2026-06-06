ALLE 16 LA DIRETTA SKY DELLE QUALIFICHE A MONACO
- Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
- Guarda il Gran Premio di Monaco su Sky o in streaming su NOW
- Gli highlights delle prove libere
- Il calendario del Mondiale
- I risultati delle prime libere
- I risultati delle seconde libere
- I risultati delle terze libere
- Sprint Race caoitica in F3
- Problemi per Norris nelle FP2
- Il circuito di Monaco
- Le classifiche del Mondiale
- A Monaco niente Straight Line Mode
- Guida TV