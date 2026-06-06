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GP Monaco
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Prove Libere 3
  1. 1.A. Antonelli
  2. 2.C. Leclerc
  3. 3.L. Hamilton
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Formula 1, GP Monaco: le qualifiche in diretta live da Monte-Carlo

A Monte-Carlo l'atteso momento della qualifica è arrivato. Ci si giocano grandi chance di successo nel GP con la caccia alla pole che scatta alle 16. Dopo il miglior tempo dei Kimi nelle terze libere, sarà duello Mercedes-Ferrari? Occhio anche a Verstappen... Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

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ALLE 16 LA DIRETTA SKY DELLE QUALIFICHE A MONACO

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OCCHIO ALLE SORPRESE - Macchine più strette e leggere, più nervose da controllare. Che sia tornato il momento di vedere dei sorpassi anche per le strade del Principato?

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NUOVE OPPORTUNITA' - Macchine più strette e leggere, più nervose da controllare. Che sia tornato il momento di vedere dei sorpassi anche per le strade del Principato?

A LECLERC LE LIBERE 1 - Subito grande Ferrari a Monte-Carlo, con Charles Leclerc che domina le Libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen, staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del Mondiale Kimi Antonelli, che precede George Russell e Lando Norris. CRONACA E HIGHLIGHTS

HAMILTON LE LIBERE 2 - Le Ferrari chiudono davanti a tutti, stavolta con Hamilton il più veloce (prima volta in una seconda sessione con la Rossa) e Leclerc secondo. Terzo Verstappen su Red Bull, poi le Mercedes di Russell e Antonelli. CRONACA E HIGHLIGHTS

AD ANTONELLI LE LIBERE 3 - Dopo due sessioni dominate dalla Ferrari, ecco Antonelli che chiude al comando la FP3 in 1:12.720 e si candida alla pole per Monaco. Ma le Rosse sono lì e daranno battaglia: il via alle 16. CRONACA

Il resto del programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 14.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Paddock Live
  • Ore 16.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Cosa vedremo diomani su Sky Sport F1

  • Ore 07.50: F3 – Feature Race
  • Ore 09.30: F2 – Feature Race
  • Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

Gli orari delle prime repliche delle qualifiche sul canale 207

  • Qualifiche: 19.30 e 21 del 6 giugno