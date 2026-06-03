Leclerc sarà sempre di più la bandiera della Ferrari

Il rinnovo pluriennale di Leclerc con la Ferrari lo proietta verso il record di presenze in rosso e consolida un legame ormai identitario. A 28 anni è una bandiera senza Mondiali, ma centrale nel progetto. In attesa di poter “riportare il titolo a Maranello”...
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