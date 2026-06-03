Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Leclerc sarà sempre di più la bandiera della Ferrari

Andrea Sillitti
©Getty

Il rinnovo pluriennale di Leclerc con la Ferrari lo proietta verso il record di presenze in rosso e consolida un legame ormai identitario. A 28 anni è una bandiera senza Mondiali, ma centrale nel progetto. In attesa di poter “riportare il titolo a Maranello”...

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ