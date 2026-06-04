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Il fascino di Monte-Carlo, l’errore perfetto della F1

Leo Turrini

Leo Turrini
©Getty

È il Gran Premio che la Formula 1 continua a considerare inadatto e al tempo stesso irrinunciabile, anacronistico, quasi impossibile da correre. Ma tra glamour, rischio, il ricordo di Senna e Schumacher, il sogno compiuto di Leclerc, resta una gara fuori dal tempo che nessuno vuole davvero perdere. Dal 5 al 7 giugno su Sky Sport

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