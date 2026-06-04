Introduzione
La squadra di Andrea Stella e Zak Brown festeggia a Monte-Carlo il millesimo Gran Premio della sua storia. Ripercorriamola tramite i piloti e le gare che hanno trasformato il team in una leggenda della Formula 1: dal debutto con il fondatore Bruce McLaren proprio a Monaco 60 anni fa fino al titolo di Lando Norris della scorsa stagione, passando per i miti di Ayrton Senna e Alain Prost e le vittorie di Lewis Hamilton. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Bruce McLaren, Monaco 1966
- La prima gara della storia della McLaren, con il fondatore Bruce al volante dell'unica auto in griglia. Dopo 9 giri arriva il ritiro per una perdita d’olio. Quella vettura, la M2B, ha una livrea bianca con una linea verde che rappresenta il team fittizio Yamura nel film 'Grand Prix' di John Frankenheimer, che utilizza la gara nel Principato per alcune riprese.
- Bruce McLaren era già un pilota di F1 per la Cooper, con cui aveva vinto 3 GP e aveva chiuso al secondo posto il Mondiale 1960. Nel 1968 in Belgio, poi, McLaren ottiene la sua quarta vittoria in carriera e la prima con la sua squadra
Emerson Fittipaldi, Stati Uniti 1974
- Con il quarto posto nell'ultima gara della stagione a Watkins Glen, Emerson Fittipaldi conquista il primo campionato piloti della storia della McLaren ai danni del ferrarista Clay Regazzoni, al termine di una stagione che l’ha visto vincere 3 gare
- E' il secondo Mondiale per il pilota brasiliano dopo quello del 1972 con la Lotus. Al titolo piloti si aggiunge il primo campionato costruttori della storia della McLaren, grazie anche a Denny Hulme e Mike Hailwood
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James Hunt, Giappone 1976
- Quando Fittipaldi decide a sorpresa di passare alla Copersucar, la scuderia del fratello, la McLaren lo sostituisce con James Hunt, 28enne inglese della Hesketh. In una stagione passata alla storia per il duello con la Ferrari di Niki Lauda, Hunt approfitta dell'assenza del rivale dopo il terribile incidente al Nurburgring per ridurre il distacco a 3 punti prima del gran finale al Fuji
- Lauda, tornato a correre nel frattempo, si ritira per problemi di sicurezza data la pioggia torrenziale. Hunt resiste e, nonostante una foratura nelle fasi finali, conquista un terzo posto che gli basta per aggiudicarsi il titolo piloti
Niki Lauda, Portogallo 1984
- Dopo alcuni anni complicati, la McLaren inizia a dominare con i motori Tag Porsche e la coppia di piloti Prost-Lauda. In un Mondiale tiratissimo, è l’austriaco a prevalere per solo mezzo punto sul francese, il margine minore della storia, dopo una rimonta dall’11° al 2° posto all’ultima gara in Portogallo
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Alain Prost, Australia 1986
- Nel 1986 la Williams-Honda è la forza dominante, ma Prost, campione in carica, approfitta della rivalità tra Nigel Mansell e Nelson Piquet per rimanere in lotta fino all'ultimo round in Australia
- Ad Adelaide Mansell fora una gomma, la Williams ferma Piquet per un pitstop extra e Prost, gestendo gli pneumatici e il carburante, vince la gara e conquista il suo secondo Mondiale consecutivo
Ayrton Senna, Europa 1993
- Scegliere una sola tra le gare di Senna in McLaren non è semplice, ma la sua prestazione a Donington Park è considerata una delle più grandi di sempre
- La McLaren motorizzata Ford non è più l'asso pigliatutto degli anni del binomio con la Honda, ma al GP d'Europa il campione brasiliano sorpassa quattro piloti sul bagnato nel corso del primo giro (passato alla storia come 'Il giro degli Dei'), andando a dominare e doppiare tutti gli avversari fino al terzo posto
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Mika Hakkinen, Belgio 2000
- Spa-Francorchamps è il teatro di uno dei sorpassi più memorabili della storia della Formula 1. Nel rettilineo del Kemmel, Hakkinen infila la Ferrari del rivale per il titolo Michael Schumacher sfruttando il doppiaggio di Ricardo Zonta al centro della pista: una manovra da brividi a oltre 300 km/h che gli regala una vittoria leggendaria, anche se il Mondiale andrà poi al tedesco
Kimi Raikkonen, Giappone 2005
- Una delle rimonte più spettacolari di sempre. Partito dal 17° posto in griglia a causa della pioggia nelle qualifiche, Raikkonen inizia a sorpassare chiunque si trovi sulla sua strada. All'inizio dell'ultimo giro è secondo dietro alla Renault di Giancarlo Fisichella: sorpasso all'esterno della prima curva e vittoria conquistata
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Lewis Hamilton, Gran Bretagna 2008
- Sotto la pioggia di Silverstone, mentre gli avversari continuano a finire in testacoda e uscire di pista, il 23enne Hamilton guida come un veterano e vince con ben 68 secondi di vantaggio sul secondo classificato Nick Heidfeld. La stagione si chiuderà poi con il primo dei suoi 7 Mondiali
Jenson Button, Canada 2011
- La gara più lunga di sempre: oltre 4 ore a causa della pioggia. Al 13° giro, Button si scontra con il compagno di squadra Hamilton, fora una gomma e viene penalizzato con un drive through, scivolando in ultima posizione. Dopo un altro contatto con Fernando Alonso e un totale di 6 pitstop, l'inglese sale fino alla seconda posizione, sorpassa Sebastian Vettel all'ultimo giro dopo averlo indotto all'errore e va a vincere una corsa pazza
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Lando Norris, Gran Bretagna 2025
- In una gara con pioggia intermittente e asfalto viscido, mentre Max Verstappen va in testacoda e Oscar Piastri viene penalizzato per una manovra scorretta in regime di Safety Car, Lando Norris (spesso etichettato come un pilota che sbagliava spesso sotto pressione) mantiene la calma e rimonta, andando a vincere davanti al suo pubblico. A fine stagione si laureerà campione del Mondo per soli due punti su Verstappen
Formula 1 Championship - F1 - BRITISH GRAND PRIX 2025
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