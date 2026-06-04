Introduzione

La squadra di Andrea Stella e Zak Brown festeggia a Monte-Carlo il millesimo Gran Premio della sua storia. Ripercorriamola tramite i piloti e le gare che hanno trasformato il team in una leggenda della Formula 1: dal debutto con il fondatore Bruce McLaren proprio a Monaco 60 anni fa fino al titolo di Lando Norris della scorsa stagione, passando per i miti di Ayrton Senna e Alain Prost e le vittorie di Lewis Hamilton. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

MCLAREN, EMOZIONI A MONACO PER I 1000 GP