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Formula 1, GP Monaco: la diretta live da Monte-Carlo

In pista a Monte-Carlo per il GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. In pole Kimi Antonelli, che va a caccia del quinto successo stagionale consecutivo. In prima fila anche Verstappen, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara è live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

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in evidenza

CLASSIFICA LIVE:

LIVE

PARTENZA! Se ne va Antonelli, mentre si pianta Verstappen! Subito un colpo di scena, poi rimarte ma dal fondo del gruppo

SI I MOTORI! PARTITI!

Allo spegnimento dei semafori via al GP Monaco 2026

Tutti in griglia, ci siamo!

Staccata di curva 10 potrebbe rappresentare il miglior punto per cercare un sorpasso.

Curve 18 e 19 - Anthony Noghes

  • Le ultime due curve del circuito, che immettono nel rettilineo, sono intitolate ad Anthony Noghes, commerciante di tabacco che ha organizzato le prime storiche edizioni del Rally di Montecarlo e del GP di Monaco. Curva 18 si affronta in 2a marcia a 85 km/h, mentre curva 19 si affronta sempre in 2a marcia a circa 115 km/h.

Curve 15-16 - Piscine

  • La variante è un veloce destra-sinistra. Grandissima staccata uscendo dal tunnel, la zona di frenata è molto sconnessa e si frena in discesa, si frena ai 110 mt esercitando 160 kg sul pedale del freno, 4.7 G di decelerazione, si percorre in 3^ marcia.

Curva 12 -  Tabaccaio

  • Curva a sinistra di 90°, è una sorta di "trampolino" per lanciarsi verso le Piscine

Curva 10-11 - Nuova Chicane

  • Dagli oltre 290 orari che si raggiungono sotto il tunnel, si arriva ai 70 della nuova chicane.

Curva 8 - Portier

  • Precisione nella traiettoria è l'imperativo anche in questa curva. Che non è particolarmente impegnativa, ma nasconde un'insidia: il cambio di luce all'ingresso del tunnel.

Curva 7 - Mirabeau "bassa"

  • Velocità non certo elevata in questa prima curva a destra che però va affrontata con attenzione, in modo "compelmentare" alla successiva per evitare di entrare nel tunnel troppo lentamente. In sintesi serve precisione nella traiettoria.

Curva 6 - Loews

  • Una delle curve più strette di tutto il Mondiale. Velocità sono bassissime, l'insidia proncipale è trovarsi davanti una monoposto più lenta fino al tunnel.

Curva 5 - Mirabeau "alta"

  • Uno dei tratti più impegnativi, dove forti frenate si alternano a notevoli accelerazioni. E' una curva stretta che impone una riduzione della velocità da 220 a circa 80 Km/h.

Curva 4 - Casinò

  • Non si vede il punto di apex. Cambio pendenza nel momento del turning in, si percorre in 4^ marcia a 160 Km/h circa.

Curva 2 - Beau Rivage

  • A questa variante - dopo il salitone che porta lo stesso nome - si arriva a circa 270 orari. Cambio di direzione a una velocità di circa 150 Km/h.

Curva 1 - Santa Devota (Sainte Devote)

  • Si frena poco dopo cartello dei 100 metri, si percorre in 3^ marcia a 130 km/h circa, frenata molto difficile in quanto molto sconnessa la zona di frenata; facile perdere il punto esatto di staccata, 4.3 G di decelerazione.

VIA AL GIRO DI FORMAZIONE DEL GP MONACO

Tutti con gomma rossa, tranne le Cadillac e Bortoleto che montano la gialla alla partenza

1' al via del giro di formazione

Problemi per Bortoleto durante il riscaldamento, partirà dalla pit lane con la sua Audi

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti a Monte-Carlo! Pronti a seguire con voi il GP Monaco 2026: in tv la diretta è su Sky Sport F1, qui il nostro liveblog con il monitor dei tempi. Su i motori, godiamoci lo spettacolo!

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L'Hymne monégasque - Inno monegasco - ora al circuito del Principato

Vasseur (team principal Ferrari): "E' stato un weekend difficile per me, ma ora sono qui e ci concentriamo sulla gara. Opportunità in gara? Ce ne sono sempre, anche qui, ma non dobbiamo correre troppi rischi. Però ci proveremo... "

Ferrari, buone notizie: Vasseur è al circuito di Monaco

Ferrari, buone notizie: Vasseur è al circuito di Monaco

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25' al giro di formazione del GP Monaco

bandiera gialla!

Ferma un'Audi: problemi per Bortoleto

Pochi minuti alla chiusura della pit-lane

34' al giro di formazione del GP Monaco 2026

Lungo di Hamilton in fondo al tunnel in questa fase finale del riscaldamento pre gara

Ottima prova di partenza appena completata da Kimi Antonelli, poleman e leader del Mondiale

Diamo ancora uno sguardo alla griglia di partenza

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Possibilità di prove di partenza a Monaco, ma solo a 100 m dalla prima curva

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Dove si trova il circuito: Principato di Monaco
  • Tipo di tracciato: cittadino
  • Lunghezza: 3.337 m
  • Curve: 19
  • Giri: 78
  • Novità: niente Straight Line Mode (qui i dettagli)
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AZIONE IN PISTA A MONACO! VIA AL RISCALDAMENTO VERSO IL GP

Questo sarà il 72° GP di Monaco valevole per il mondiale di F.1, evento presente nella prima edizione del 1950, assente dal 1951 al 1954, quindi ininterrottamente dal 1955 al 2019 prima dello stop per la pandemia da COVID- 19 del 2020.

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Antonelli a Sky: "La pole ha dato grande adrenalina, ammetto di aver fatto un po' fatica ad addormentarmi ma poi ci sono riuscito"

LA GRIGLIA DI PARTENZA - Scatta alle 15 il GP di Monaco di Formula 1, sesta prova del Mondiale 2026. Kimi Antonelli ieri è diventato il più giovane poleman della storia a Monte-Carlo a 19 anni e 9 mesi. Il bolognese, già leader del campionato, scatterà davanti a Verstappen e alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ultime le Aston Martin. QUI LO SCHIERAMENTO COMPLETO

La griglia di partenza del GP di Monaco

La griglia di partenza del GP di Monaco

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LE STRATEGIE - A poco più di un'ora dal via della sesta gara del Mondiale, andiamo a scoprire le possibili strategie indicate da Pirelli: qui tutti i dettagli.

Le possibili strategie per il GP Monaco

Le possibili strategie per il GP Monaco

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LE GOMME - Per il Gran Premio di Monaco, Pirelli mette a disposizione delle squadre le mescole più morbide della sua gamma da asciutto, una scelta classica e obbligata per il circuito cittadino di Monte-Carlo.

Il plurivittorioso a Monaco è Ayrton Senna, con 6 successi: 1987, 1989, 1990- 1993. Il successivo GP di Monaco (1994) fu il primo dopo la scomparsa del pilota brasiliano e quello in cui Michael Schumacher mise a segno la sua prima pole in carriera. A 5 vittorie Graham Hill e Michael Schumacher.

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4 vincitori diversi nelle ultime 4 edizioni. Dal ’22: Perez, Verstappen, Leclerc, Norris.

La McLaren è il team plurivittorioso a Monaco, con 16 successi, seguito dalla Ferrari a 10. 16 vittorie in un solo circuito è il secondo valore di tutti i tempi dietro alle 20 vittorie Ferrari a Monza

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©Ansa

Il poleman ha perso la prima posizione al primo giro in 5 GP consecutivi: non succedeva da Portogallo 1988-Brasile 1989. L’ultima volta con 6 di fila: Austria 1986-Brasile 1987.

Un podio di Hamilton: eguaglierebbe il record di podi a Monaco di Senna, 8.

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Antonelli: può diventare il secondo pilota italiano con più di 5 podi di fila dopo Ascari, 7, tutte vittorie, da Belgio ’52 ad Argentina ’53.

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Antonelli: può diventare il secondo pilota italiano con almeno 5 GP in testa di fila dopo Ascari, 7, tutti vinti, da Belgio ’52 ad Argentina ’53.

IL METEO - Si prevede una giornata mite con temperature comprese tra i 17°C e i 20°C, assenza di precipitazioni e venti leggeri con raffiche fino a circa 10,8 km/h. La temperatura dell'asfalto raggiungerà i 41,6°C, garantendo condizioni di gara ideali sotto un cielo sereno.

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VASSEUR C'E' AL CIRCUITO - Buone notizie per il team principal della scuderia Ferrari che è tornato al paddock di Monte-Carlo dopo il ricovero in ospedale delle ultime ore per effettuare degli accertamenti. Fred Vasseur è regolarmente al suo posto in vista della gara di oggi nel Principato.

Qui il trofeo per il GP Monaco: saranno 78 giri quelli che i piloti dovranno affrontare oggi

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Rivivi qui la favolosa pole di ieri a Monaco di Antonelli

A LECLERC LE LIBERE 1 - Subito grande Ferrari a Monte-Carlo, con Charles Leclerc che domina le Libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen, staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del Mondiale Kimi Antonelli, che precede George Russell e Lando Norris. CRONACA

AD HAMILTON LE LIBERE 2 - Le Ferrari chiudono davanti a tutti, stavolta con Hamilton il più veloce (prima volta in una seconda sessione con la Rossa) e Leclerc secondo. Terzo Verstappen su Red Bull, poi le Mercedes di Russell e Antonelli. CRONACA

AD ANTONELLI LE LIBERE 3 - Dopo due sessioni dominate dalla Ferrari, ecco Antonelli che chiude al comando la FP3 in 1:12.720 e si candida alla pole per Monaco. Ma le Rosse sono lì e daranno battaglia: il via alle 16. CRONACA

La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Subito dopo la gara, il LIVE STREAMING con Notebook

Al termine della gara, appuntamento dal circuito con 'Notebook' per i commenti e tutte le curiosità dopo la bandiera a scacchi. In diretta sul canale 207 e qui in live streaming.

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Non perdere Race Anatomy!

L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Il programma completo delle dirette di domenica 7 giugno su Sky Sport F1

  • Ore 07.50: F3 – Feature Race
  • Ore 09.30: F2 – Feature Race
  • Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

I primi passaggi delle repliche del GP su Sky Sport F1

  • Gara: 19.30 e 22 del 7 giugno