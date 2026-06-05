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l'intervista

Leclerc: "Voglio correre fino a 40 anni e oltre. Ma con la Ferrari voglio vincere prima"

Carlo Vanzini

Carlo Vanzini

Alla vigilia della gara di casa, Leclerc racconta il suo 2026, finora pieno di emozioni: dal matrimonio con Alexandra al rinnovo con la Ferrari fino al 2028. L'obiettivo non cambia: conquistare il titolo di campione del mondo. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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