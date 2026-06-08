I quotidiani italiani - sportivi e non solo - celebrano il successo di Kimi Antonelli al Gp di Monaco, il più giovane di sempre a trionfare nel Principato e il quinto gran premio consecutivo conquistato dal pilota italiano. "Fenomeno" titola la Gazzetta dello Sport; "Kimi Five" e "Sembra Ayrton" scrivono Corriere dello Sport e Tuttosport. Di seguito la rassegna stampa completa
- Fenomeno
- Kimi Five
- Sembra Ayrton
- Piccolo Principe
- Antonelli è da leggenda: dominio a Montecarlo
- Antonelli principe di Montecarlo
- Vince sempre Antonelli principe a Montecarlo
- Antonelli storico vince a Montecarlo
- Kimi principe di Montecarlo
- L'italiano volante: Kimi principe di Montecarlo
- Un Kimi leggendario è principe a Montecarlo
- Antonelli è il principe di Monaco