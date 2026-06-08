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Antonelli domina il GP di F1 di Monaco: la rassegna stampa

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I quotidiani italiani - sportivi e non solo - celebrano il successo di Kimi Antonelli al Gp di Monaco, il più giovane di sempre a trionfare nel Principato e il quinto gran premio consecutivo conquistato dal pilota italiano. "Fenomeno" titola la Gazzetta dello Sport; "Kimi Five" e "Sembra Ayrton" scrivono Corriere dello Sport e Tuttosport. Di seguito la rassegna stampa completa

F1, GP MONACO: HIGHLIGHTS

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