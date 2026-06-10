Introduzione

Dieci anni fa, il 15 maggio 2016, un giovane pilota di soli 18 anni salì alla ribalta e divenne il più giovane vincitore di sempre di un Gran Premio in Formula 1. Quel pilota era Max Verstappen, che coronò come meglio non avrebbe potuto il suo esordio in Red Bull, dopo la sua prima stagione in Toro Rosso. Riviviamo la storia della prima vittoria di Super Max, arrivata sul circuito di Barcellona, su cui la Formula 1 torna questo weekend: tutte le sessioni sono LIVE su Sky e in streaming su NOW

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