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  1. 1.G. Russell
  2. 2.O. Piastri
  3. 3.C. Leclerc
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Formula 1, GP Barcellona: le qualifiche in diretta live dalla Catalogna

A Barcellona conto alla rovescia per la qualifica che assegnerà la settima pole position della stagione. Russell il migliore delle ultime libere, McLaren e Ferrari sognano il colpaccio. Temperatura dell'asfalto infuocata, siamo attorno ai 50 °C. Il leader del campionato Antonelli punta al riscatto dopo una FP3 chiusa al settimo posto. Il via alle 16: tutto live su Sky e in streaming su NOW

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ALLE 16 LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE SU SKY

LIVE

Tutto quello che c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome: Circuito della Catalunya
  • Inaugurato: 1991
  • Curve: 14 (9 a sinistra)
  • Lunghezza: 4.675
  • Giri del GP: 66

Barcellona ospita il suo 36° GP: è presente ininterrottamente nel calendario dal 1991.

Schumacher detiene anche il primato delle pole: 7, contro le 6 di Hamilton; tutti gli altri 18 poleman non sono andati oltre le 2 pole qui.

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Il record di pole al Catalunya appartiene alla Mercedes, 9, una in più della Ferrari, che ha accorciato le distanze nel ‘22 con Leclerc. Mercedes ha messo a segno le sue 9 pole qui consecutivamente dal 2013 al 2021, stabilendo la sequenza record del circuito.

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IL TRACCIATO - Si trova a 20 Km a nord-est di Barcellona, venne inaugurato in occasione dei Giochi del 1992 e dal 1991 ospita il GP di Formula 1. Presenta 16 curve ed è una delle piste più conosciute da piloti e ingegneri. Ma non per questo può essere sottovalutata. LE CARATTERISTICHE

POWER UNIT, CHI RISCHIA? - Con il fine settimana di Barcellona, facciamo il punto sulla situazione legata alle power unit dei piloti, cercando di capire chi rischia la penalità (e quante posizioni dovrebbe scontare in griglia). Andiamo dunque a vedere qual è la situazione a oggi, partendo col ricordare quali sono le parti che compongono una power unit e quanto si rischia in termini di sanzioni in griglia.IL PUNTO

LE GOMME - La Pirelli porta in Catalunya la C2 per la Hard, C3 per la Medium e C4 per la Soft: si punta sulla gamma più morbida data la diversa struttura delle gomme 2026 e all’obiettivo di portare la bianca nelle strategie del gran premio. I DETTAGLI

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METEO - Condizioni climatiche calde e soleggiate, con temperature che varieranno dai 15°C del mattino ai 32°C del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, i venti saranno deboli con una velocità media di circa 7 km/h e le temperature dell'asfalto raggiungeranno i 54°C; i team dovranno quindi prepararsi a una giornata di gara intensa sotto un cielo sereno.

FIA - Reprimenda per Antonelli: era stato investigato nelle terze libere per guida non corretta

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PRIME LIBERE A RUSSELL - Al britannico della Mercedes il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Leclerc terzo su Ferrari. Ai box il leader del campionato Antonelli per far posto a Vesti. Ma non è stato l'unico rookie oggi nelle FP1: debutto del nostro Fornaroli su McLaren, quinto e migliore degli esordienti. CRONACA E HIGHLIGHTS

SECONDE LIBERE A NORRIS - Primo tempo aNorris su una McLaren in palla nel venerdì di Barcellona. Il leader del campionato Antonelli chiude con il quinto tempo. Ferrari quarta con Leclerc e nona con Hamilton e incoraggainte costanza nel passo gara. CRONACA E HIGHLIGHTS

LIBERE 3 A RUSSELL - Dopo le FP1, la Mercedes di Russell chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere. Poi le McLaren di Piastri e terza la Ferrari di Lecler. Poi Norris, Hamilton, Verstappen e settimo Antonelli (ultimi giri condizionati dal traffico ed è anche investigato per guida non corretta). CRONACA

Fino a domenica 14 giugno, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Barcellona-Catalogna,da vivere suSky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scatta la caccia alla pole. Domenica la gara, con il semaforo verde che scatterà alle 15. Nel weekend catalano, in pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup.

Nel weekend catalano, in pista anche F2, F3 e Porsche Super Cup:

La squadra di Sky Sport F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Domenica, alle 18.15, c'è Race Anatomy

L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti

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Il resto del programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Pre Q
  • Ore 16.00: Qualifiche
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Cosa vedremo domani su Sky Sport F1

  • Ore 08.35: F3 Feature Race
  • Ore 10.05: Porsche gara
  • Ore 11.20: F2 Feature Race
  • Ore 13.30: Pre gara
  • Ore 15.00: Gara
  • A seguire post gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18.00 Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

Il programma delle repliche delle qualifiche: i primi passaggi

  • Qualifiche: 19.30 e 21.30 i primi passaggi di sabato 13 giugno