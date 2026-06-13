POWER UNIT, CHI RISCHIA? - Con il fine settimana di Barcellona, facciamo il punto sulla situazione legata alle power unit dei piloti, cercando di capire chi rischia la penalità (e quante posizioni dovrebbe scontare in griglia). Andiamo dunque a vedere qual è la situazione a oggi, partendo col ricordare quali sono le parti che compongono una power unit e quanto si rischia in termini di sanzioni in griglia.IL PUNTO