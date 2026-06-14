Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Barcellona in Catalogna
Lewis Hamilton vince a Barcellona il suo primo GP con la Ferrari e accorcia il gap da Kimi Antonelli, che esce dalla Catalogna con un pesante zero: ora il britannico è a 41 punti dal bolognese. Ferrari che accorcia anche nel Costruttori. Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria: tutto live su Sky e NOW
- Mercedes 262 punti
- Ferrari 190
- McLaren 141
- Red Bull 89
- Alpine 60
- RB 38
- Haas 21
- Williams 11
- Audi 2
- Aston Martin 1
- Cadillac 0