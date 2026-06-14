Lewis Hamilton vince a Barcellona il suo primo GP con la Ferrari e accorcia il gap da Kimi Antonelli, che esce dalla Catalogna con un pesante zero: ora il britannico è a 41 punti dal bolognese. Ferrari che accorcia anche nel Costruttori. Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria: tutto live su Sky e NOW

F1, GP BARCELLONA: HIGHLIGHTS