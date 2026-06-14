Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Barcellona in Catalogna

MONDIALE 2026 fotogallery
23 foto

Lewis Hamilton vince a Barcellona il suo primo GP con la Ferrari e accorcia il gap da Kimi Antonelli, che esce dalla Catalogna con un pesante zero: ora il britannico è a 41 punti dal bolognese. Ferrari che accorcia anche nel Costruttori. Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria: tutto live su Sky e NOW

F1, GP BARCELLONA: HIGHLIGHTS

ALTRE FOTOGALLERY

F2, le classifiche piloti e costruttori del 2026

LA STAGIONE

Camara vince la Feature Race in Catalunya e si rilancia in campionato: con il pilota della...

23 foto

La griglia di partenza del GP di Barcellona

così al via

George Russell firma la sua seconda pole stagionale (la 7^ della Mercedes) a Barcellona: in prima...

23 foto

Barcellona, le possibili strategie secondo Pirelli

IN CATALUNYA

Le strategie indicate da Pirelli prevedono due soste. La soluzione Medium-Hard-Hard resta la più...

5 foto

F3, le classifiche piloti e costruttori del 2026

LA STAGIONE

Nel terzo weekend stagionale in Spagna, Theophile Nael conquista la sua prima vittoria nella...

34 foto

Barcellona, l'attesa: le ultime news verso il GP

CATALUNYA

Conto alla rovescia per la settima gara del Mondiale di Formula 1 2026: si corre in Catalunya, a...

6 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc e le parole sui freni: comunicato Brembo

    GP MONACO

    L'azienda che produce i freni per la Ferrari commenta le parole del monegasco nel post-gara:...

    F2, Feature a Tsolov. Minì resta leader

    MONTE-CARLO

    Tsolov vince la Feature Race nel Principato davanti a Dunne (Rodin), terzo Beganovic (Dams). Minì...

    F3, festa italiana con Badoer: vince la Feature

    MONTE-CARLO

    Vittoria italiana di Brando Badoer (Rodin) nella Feature Race con uno splendido flag to flag....