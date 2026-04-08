Classifica F1 2026, piloti e punti: il confronto con la scorsa stagione
Dopo le prime tre gare della stagione 2026, com'è cambiata la classifica piloti rispetto al 2025? Balzo di Antonelli (leader del Mondiale di questa stagione), bene anche i due Ferrari. Crollo spaventoso di Verstappen e dei due McLaren. Il Mondiale torna dal 1° maggio a Miami: tutto live su Sky e NOW
- 2026: 72 punti
- 2025: 30 punti
- Differenza: +42 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 63 punti
- 2025: 45 punti
- Differenza: +18 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 49 punti
- 2025: 20 punti
- Differenza: +29 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 41 punti
- 2025: 15 punti
- Differenza: +26 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 25 punti
- 2025: 62 punti
- Differenza: -37 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 21 punti
- 2025: 49 punti
- Differenza: -28 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 17 punti
- 2025: 5 punti
- Differenza: +12 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 15 punti
- 2025: 0 punti
- Differenza: +15 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 12 punti
- 2025: 61 punti
- Differenza: -49 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 10 punti
- 2025: 0 punti
- Differenza: +10 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 4 punti
- 2025: Non in F1
- 2026: 4 punti
- 2025: 4 punti
- Differenza: +0 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 2 punti
- 2025: 0 punti
- Differenza: +2 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 2 punti
- 2025: 1 punto
- Differenza: +1 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 1 punto
- 2025: 10 punti
- Differenza: -9 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 1 punto
- 2025: Non in F1
- 2026: 0 punti
- 2025: 6 punti
- Differenza: -6 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 0 punti
- 2025: 18 punti
- Differenza: -18 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 0 punti
- 2025: non in F1
- 2026: 0 punti
- 2025: Non in F1
- 2026: 0 punti
- 2025: 0 punti
- Differenza: +0 rispetto alla scorsa stagione
- 2026: 0 punti
- 2025: 10 punti
- Differenza: -10 rispetto alla scorsa stagione
- Antonelli: +42
- Leclerc: +29
- Hamilton: +26
- Russell: +18
- Gasly: +15
- Bearman: +12
- Lawson: +10
- Bortoleto: +2
- Sainz: +1
- Verstappen: -49
- Norris: -37
- Piastri: -28
- Albon: -18
- Stroll: -10
- Ocon: -9
- Hulkenberg: -6
- Hadjar: +0
- Alonso: +0