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Classifica F1 2026, piloti e punti: il confronto con la scorsa stagione

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Dopo le prime tre gare della stagione 2026, com'è cambiata la classifica piloti rispetto al 2025? Balzo di Antonelli (leader del Mondiale di questa stagione), bene anche i due Ferrari. Crollo spaventoso di Verstappen e dei due McLaren. Il Mondiale torna dal 1° maggio a Miami: tutto live su Sky e NOW

LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE 2026

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