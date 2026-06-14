F1, pagelle del GP Barcellona di Leo Turrini: Hamilton da 11, bene Kimi ma...
Hamilton da 11, a Leclerc non gliene va più bene una. Kimi in pista va più forte di Russell, ma resta da capire cosa sia successo... Norris tenace, Piastri anonimo. Il Mondiale torna tra due settimane in Austria: live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
F1, GP BARCELLONA: HIGHLIGHTS GARA
- The King is back! Gira già voce che al Montana, il ristorante ferrarista di Fiorano, lo abbiano visto trasformare l'acqua in vino. Clamorosamente perfetto, ritrovato al cento per cento. Vince per la prima volta in Rosso a Barcellona come Schumi trenta anni fa. E' il nuovo leader del Cavallino. E forse the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire…
- Non gliene va più bene una. Gli tocca rosicare in silenzio nel giorno magico di Hamilton. Si riprenderà?
- Alla fine della fiera recupera 18 punti su Antonelli. Ma parte dalla pole e assiste alla prima sconfitta Mercedes della stagione.
- Resta da capire che cosa gli sia capitato ma in pista andava più forte di Russell…
- Si prende un podio guidando con tenacia ammirevole.
- Assolutamente anonimo. Irriconoscibile, sembra la brutta copia del driver della prima metà del 2025.
- Tiene a galla la Red Bull ma si vede lontano un miglio che non ha la monoposto per vincere.
- Disastroso allo start, poi anche con l'aiuto delle circostanze azzecca una rimonta dignitosa.
- Sempre il massimo dei voti per il nostro Don Chisciotte costretto a lottare contro i mulini a vento persino davanti al suo pubblico.
- Sta cominciando a pensare che James Bond, l'agente 007, una ciofeca come questa Aston Martin non avrebbe mai accettato di guidarla.
- In qualche modo evita di finire alle spalle del compagno di squadra.
- L'Orsetto voleva chiudere davanti al collega di lavoro ma la Haas non gli permette di finire la gara.
- Pare che Valterino abbia chiesto a Donald Trump di firmare un ordine esecutivo per negare che Cadillac sia un brand USA.
- Secondo lui se la Cadillac andasse a tequila invece che a benzina magari sarebbe più veloce.
- Provateci voi a guidare una carcassa come la Williams attuale.
- Vedi alla voce Albon, se non è zuppa è pan bagnato.
- Briatore lo mette davanti al Gaucho e prende pure punti.
- Flavione in nome di Gucci lo riduce al rango di gregario.
- Lui magari non è l'erede di Senna ma arrangiarsi con la Binotta non è mica semplice.
- E pensare che Mattia Binotto gli aveva promesso una Audi competitiva.
- Un'altra prestazione molto solida con la macchina di Faenza..
- Ce la fa ad infilarsi in top ten.