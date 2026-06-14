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F1, pagelle del GP Barcellona di Leo Turrini: Hamilton da 11, bene Kimi ma...

DI LEO TURRINI fotogallery
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©IPA/Fotogramma

Hamilton da 11, a Leclerc non gliene va più bene una. Kimi in pista va più forte di Russell, ma resta da capire cosa sia successo... Norris tenace, Piastri anonimo. Il Mondiale torna tra due settimane in Austria: live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP BARCELLONA: HIGHLIGHTS GARA

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