La vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona riaccende la lotta per il titolo in Formula 1. Se finora l'ago della bilancia pendeva tutto dalla parte della Mercedes e del talento azzurro Kimi Antonelli, dopo il GP di Catalogna gli scenari cambiano, a partire dal distacco in classifica che ora è di 41 punti. Sette gare sono poche per ridurre la corsa iridata a un affare privato tra il giovane talento e il "grande vecchio" della F1, soprattutto perché all'orizzonte c'è l'ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), il nuovo meccanismo introdotto dalla FIA per correggere gli squilibri prestazionali tra i motoristi in regime di power unit congelate.

L'obiettivo dell'ADUO - Evitare che eventuali deficit strutturali a seguito delle omologazioni penalizzino le prestazioni in pista.

Evitare che eventuali penalizzino le prestazioni in pista. Quando si attiva il sistema - Quando un motore fa registrare un deficit di performance superiore a una determinata soglia stabilita dalla Federazione:

Quando un motore fa registrare un deficit di performance superiore a una determinata soglia stabilita dalla Federazione: Nel caso della Ferrari - Vi sarebbe il superamento della soglia del 4% di svantaggio rispetto al motore di riferimento.