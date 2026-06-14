Hamilton e Ferrari, rimonta in F1 possibile? Precedenti e distacchi in classificaLOTTA AL TITOLO
Introduzione
La vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona, combinata con i problemi di affidabilità che hanno messo fuori gioco la Mercedes di Kimi Antonelli, riaccende la lotta iridata e scalda l'ambiente Ferrari in vista del futuro. Con questo successo, il britannico si consolida al secondo posto nella classifica piloti: la rimonta Mondiale è davvero possibile? Analisi della classifica, dei distacchi, dei precedenti storici che vedono Hamilton già protagonista di imprese simili, con lo sguardo già rivolto al prossimo weekend di gara con l'attesa per capire anche se e cosa può cambiare con l'Aduo. Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria: tutto live su Sky e NOW
Quello che devi sapere
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE: 41 PUNTI TRA ANTONELLI E HAMILTON
Il Mondiale di F1 dopo il GP Catalunya - Di seguito la situazione in classifica (top 10) dopo la prima vittoria di Hamilton con la Ferrari e il concomitante ritiro di Kimi Antonelli nel finale a causa di un problema elettrico alla sua W17. L'italiano resta al comando della classifica, il britannico consolida il secondo posto con un distacco dal primo di 41 punti.
- LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI F1
- KIMI ANTONELLI (Mercedes) - 156 punti
- LEWIS HAMILTON (Ferrari) - 115 punti
- GEORGE RUSSELL (Mercedes) - 106 punti
- CHARLES LECLERC (Ferrari) - 75 punti
- LANDO NORRIS (McLaren) - 73 punti
- OSCAR PIASTRI (McLaren) - 68 punti
- MAX VERSTAPPEN (Red Bull) - 55 punti
- PIERRE GASLY (Alpine) - 41 punti
- ISACK HADJAR (Red Bull) - 34 punti
- LIAM LAWSON (Racing Bulls) - 28 punti
QUI LA GRADUATORIA COMPLETA
DA MONACO A BARCELLONA: I PUNTI GUADAGNATI DA LEWIS SU KIMI
Lewis Hamilton aveva raggiunto la seconda posizione (scavalcando George Russell - Mercedes) già dopo il Gran Premio di Monaco con un distacco di 66 punti (il massimo registrato al momento tra i due) da Kimi Antonelli. Il calcolo è semplice, ma dopo Barcellona l'inglese ha rosicchiato al leader del campionato i 25 punti netti che vengono assegnati per la vittoria di ogni gara.
E POI C'E' L'ADUO: QUANTO PUO' PESARE NELLA LOTTA AL TITOLO
Nella lotta che al momento coinvolge Mercedes e Ferrari, un ruolo potrebbe giocarlo anche l'ADUO. Di cosa si tratta?
- L'Additional Development and Upgrade Opportunities è entrato nel vivo in questi giorni. I primi verdetti non ufficiali (siamo al livello d'indiscrezioni) della FIA dopo un primo monitoraggio potrebbero avere un impatto sulla lotta al vertice tra Mercedes e Ferrari.
- L'ADUO è un meccanismo di "cost cap relief" ovvero un allentamento del tetto dei costi e delle ore al banco prova, che consente ai motoristi in ritardo di raggiungere il propulsore individuato come punto di riferimento. A sorpresa questo è risultato essere il Red Bull Ford, ma la squadra di Milton Keynes ha già manifestato tutte le proprie perplessità. "Non abbiamo noi il miglior motore", ha detto a Sky il team principal Mekies.
- Il verdetto della FIA - che ripetiamo non essere ancora stato reso ufficiale probabilmente alla luce delle perplessità Red Bull - ha creato uno scenario asimmetrico che avvantaggia la Ferrari rispetto alla Mercedes nello sviluppo del motore termico (ICE): La Scuderia, infatti, avrebbe così a disposizione 2 step di aggiormaneti nel 2026 e altrettanti nel 2027. Per Mercedes, invece, 1 nel 2026 e 1 nel 2027.
RIMONTA MONDIALE POSSIBILE? HAMILTON SA COME SI FA
Premessa doverosa: nonostante il dominio manifestato finora di Antonelli, il Mondiale non può certo essere considerato chiuso. Non lo sarebbe stato nemmeno se Kimi non si fosse ritirato nel finale della settima gara stagionale a Montmeló. Ma se da un lato la forza dell'italiano e della sua Mercedes non si discutono, dall'altro la vittoria di Hamilton in Catalunya apre (forse) uno scenario diverso: la rimonta è possibile? Di sicuro il 7 volte campione iridato sa come si fa. Nel 2014, il secondo titolo di Lewis arrivò proprio in rimonta, anche se il distacco massimo da Roberg fu decisamente inferiore all'attuale. Qui l'andamento di quel campionato:
- Stagione: 2014
- Distacco massimo: 29 punti da Rosberg dopo il GP del Belgio (gara 12 di 19)
- Vantaggio finale: 67 punti su Rosberg (doppi punti nella gara finale previsti dal regolamento di allora)
GLI ALTRI PRECEDENTI, A COMINCIARE DAL 2005
- Stagione: 2025, vittoria Mondiale di Norris
- Distacco massimo: 34 punti da Piastri dopo il GP d'Olanda (gara 15 di 24)
- Vantaggio finale: 2 punti su Verstappen
VERSTAPPEN CAMPIONE NEL 2022
- Stagione: 2022
- Distacco massimo: 46 punti da Leclerc dopo il GP d'Australia (gara 3 di 22)
- Vantaggio finale: 146 punti su Leclerc
VETTEL CAMPIONE NEL 2012
- Stagione: 2012
- Distacco massimo: 44 punti da Fernando Alonso dopo il GP di Germania (gara 10 di 20)
- Vantaggio finale: 3 punti su Fernando Alonso
RAIKKONEN CAMPIONE 2007
- Stagione: 2007
- Distacco massimo: 26 punti da Lewis Hamilton dopo il GP degli Usa (gara 7 di 17)
- Vantaggio finale: 1 punto su Lewis Hamilton e Fernando Alonso
SCHUMACHER CAMPIONE 2003
- Stagione: 2003
- Distacco massimo: 16 punti da Kimi Raikkonen dopo il GP del Brasile (gara 3 di 16)
- Vantaggio finale: 2 punti su Kimi Raikkonen
SENNA CAMPIONE 1988
- Stagione: 1988
- Distacco massimo: 18 punti da Alain Prost dopo il GP del Messico (gara 4 di 16)
- Vantaggio finale: 3 punti su Alain Prost
LAUDA CAMPIONE 1984
- Stagione: 1984
- Distacco massimo: 15 punti da Alain Prost dopo il GP di San Marino (gara 4 di 16)
- Vantaggio finale: 0.5 punti su Alain Prost
PIQUET CAMPIONE NEL 1983
- Stagione: 1983
- Distacco massimo: 14 punti da Alain Prost dopo il GP d'Olanda (gara 12 di 15)
- Vantaggio finale: 2 punti su Alain Prost
KEKE ROSBERG CAMPIONE NEL 1982
- Stagione: 1982
- Distacco massimo: 16 punti da Alain Prost dopo il GP del Brasile (gara 2 di 16)
- Vantaggio finale: 1 punto su Didier Pironi e John Watson
PIQUET CAMPIONE 1981
- Stagione: 1981
- Distacco massimo: 17 punti da Carlos Reutemann dopo il GP di Gran Bretagna (gara 9 di 15)
- Vantaggio finale: 1 punto su Carlos Reutemann
SCHECKTER CAMPION1 1979
- Stagione: 1979
- Distacco massimo: 17 punti da Jacques Laffite dopo il GP del Brasile (gara 2 di 15)
- Vantaggio finale: 4 punti su Gilles Villeneuve
HUNT CAMPIONE 1976
- Stagione: 1976
- Distacco massimo: 35 punti da Niki Lauda dopo il GP di Gran Bretagna (gare 9 di 16)
- Vantaggio finale: 1 punto su Niki Lauda
SURTEES CAMPIONE 1964
- Stagione: 1964
- Distacco massimo: 20 punti da Jim Clark e 16 da Graham Hill dopo il GP di Gran Bretagna (gara 5 di 10)
- Vantaggio finale: 1 punto su Graham Hill e 8 su Jim Clark