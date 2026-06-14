Introduzione

La vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona, combinata con i problemi di affidabilità che hanno messo fuori gioco la Mercedes di Kimi Antonelli, riaccende la lotta iridata e scalda l'ambiente Ferrari in vista del futuro. Con questo successo, il britannico si consolida al secondo posto nella classifica piloti: la rimonta Mondiale è davvero possibile? Analisi della classifica, dei distacchi, dei precedenti storici che vedono Hamilton già protagonista di imprese simili, con lo sguardo già rivolto al prossimo weekend di gara con l'attesa per capire anche se e cosa può cambiare con l'Aduo. Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria: tutto live su Sky e NOW



HIGHLIGHTS - CLASSIFICA