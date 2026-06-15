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Perché questo Lewis Hamilton può davvero riaprire il Mondiale

Matteo Bobbi

©Getty

La vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona cambia la prospettiva della stagione Ferrari. Gli aggiornamenti aerodinamici hanno funzionato, il britannico è tornato a guidare (e a parlare) da leader e l’Aduo potrebbe presto ridurre il gap motoristico. Ma attenzione: Mercedes resta il riferimento e l’affidabilità può ancora fare la differenza

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