il protagonista
Perché questo Lewis Hamilton può davvero riaprire il Mondiale
La vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona cambia la prospettiva della stagione Ferrari. Gli aggiornamenti aerodinamici hanno funzionato, il britannico è tornato a guidare (e a parlare) da leader e l’Aduo potrebbe presto ridurre il gap motoristico. Ma attenzione: Mercedes resta il riferimento e l’affidabilità può ancora fare la differenza
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