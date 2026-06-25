Introduzione

Dopo i chiarimenti chiesti dalla Ferrari alla Federazione, si attende la decisione sul diffusore introdotto dalla Mercedes a Montreal con la modifica nella parte terminale, dove erano state inserite delle piccole estensioni a forma di 'pinnette' o 'denti'. A Maranello si erano visti negare una soluzione simile in precedenza, ora il possibile stop al team di Brackley. Cosa è successo e da quando il cambiamento potrebbe diventare esecutivo. Intanto il Mondiale è in Austria: il fine settimana è come sempre tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1 IN AUSTRIA: TUTTO IL FINE SETTIMANA LIVE SU SKY