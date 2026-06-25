F1, Ferrari 'frena' Mercedes: la Fia impone il cambio del diffusore alle Frecce d'Argento?LA RICOSTRUZIONE
Introduzione
Dopo i chiarimenti chiesti dalla Ferrari alla Federazione, si attende la decisione sul diffusore introdotto dalla Mercedes a Montreal con la modifica nella parte terminale, dove erano state inserite delle piccole estensioni a forma di 'pinnette' o 'denti'. A Maranello si erano visti negare una soluzione simile in precedenza, ora il possibile stop al team di Brackley. Cosa è successo e da quando il cambiamento potrebbe diventare esecutivo. Intanto il Mondiale è in Austria: il fine settimana è come sempre tutto live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
MERCEDES, IL DIFFUSORE CON LE 'PINNETTE' A MONTREAL
La novità esibita in Canada: Mercedes ha introdotto nel Gran Premio del Canada una modifica nella parte terminale del diffusore, inserendo delle piccole estensioni a forma di "denti" o pinnette.
L'approvazione iniziale: prima di portarli in pista, il team si era fatto dare il via libera dalla FIA, che inizialmente aveva ritenuto la soluzione conforme al regolamento, permettendone così il debutto.
LA REAZIONE DELLA FERRARI E IL CHIARIMENTO FIA
I dubbi di Maranello: anche la Ferrari stava studiando una soluzione simile o, comunque, riteneva la soluzione Mercedes al limite del regolamento (se non oltre).
La richiesta alla Federazione: per fare chiarezza, la Ferrari ha chiesto alla FIA una "direttiva tecnica" o un chiarimento ufficiale.
Il dietrofront della FIA: a seguito della richiesta, la Federazione avrebbe rivisto la sua posizione, stabilendo che quell'elemento specifico non è più consentito da ora in avanti.
DA QUANDO PUO' DIVENTARE OPERATIVO IL DIVIETO?
- I chiarimenti della FIA sulle zone grigie del regolamento diventano solitamente immediatamente operativi per l'evento successivo. Di conseguenza, dalla gara successiva al divieto ufficiale Mercedes (e chiunque altro stesse progettando qualcosa di simile, come Ferrari) dovrà scendere in pista con un diffusore privo di quelle pinnette. Si resta però in attesa di ufficialità, anche perché il team di Brackley avrebbe chiesto tempo per adeguarsi.