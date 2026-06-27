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  1. 1.G. Russell
  2. 2.A. Antonelli
  3. 3.L. Hamilton
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Formula 1, GP Austria: le qualifiche in diretta live da Spielberg

Si va verso l'ottava qualifica del Mondiale di F1 2026: la Mercedes di Antonelli ha dominato le prime due sessioni di libere, quella di Russell ha chiuso al comando la terza. Ferrari in crescita, gap minore dalle W17 rispetto alla giornata di ieri. Il via alle 16: tutto il fine settimana in Austria è live su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

ALLE 16 LA DIRETTA SKY DELLE QUALIFICHE IN AUSTRIA

LIVE

RIMONTA MONDIALE? - Ferrari ha incassato il primo gettone Aduo e presenterà il primo motore aggiornato. Da capire ora se basterà per ricucire il gap di potenza con Mercedes, ma Norris ha avvisato: “Se Ferrari trovasse i cavalli necessari sarebbe la macchina più forte. Ci metterebbero tutti in imbarazzo”

f1

FANTASMI DI AFFIDABILITA' - Lasciato a piedi a Barcellona, Kimi Antonelli ha un nuovo pacchetto batteria. L’affidabilità è stato l’unico punto debole di Mercedes finora e i fantasmi degli stop possono dare ulteriore fiducia a chi rincorre

RUSSELL CERCA RISPOSTE - Tornato a podio a Barcellona, vero. Ma dopo un weekend da dominatore è mancato nel momento più importante: la domenica. Inoltre, in pista, era stato passato anche dal suo compagno di squadra, poi ritirato. George, il grande favorito della vigilia mondiale, ne ha vinta una sola e dopo aver cominciato a temere Kimi avvisa: “Ferrari e Hamilton minaccia concreta”

F1

RED BULL, ALL-IN - A Milton Keynes hanno rivoluzionato la macchina per tentare una nuova disperata rincorsa mondiale. Un solo podio per Verstappen, zero per Hadjar – complice il ricorso vinto da Alpine a Monaco – e bisogno di recuperare, nonostante sia il miglior motore endotermico secondo la Federazione

IL MOMENTO DI LECLERC - Dopo l’annuncio del rinnovo sembrava destinato a essere il leader sportivo in pista per la Ferrari. Ma proprio nel weekend di Monaco i problemi di feeling con i freni e il nuovo zero di Barcellona per colpa dello sterzo. Dopo due battute a vuoto, Leclerc ha bisogno di tornare in fiducia

MCLAREN A DUE VOLTI - Il campione del mondo Lando Norris sta ritrovando gradualmente fiducia, ha raccolto meno di quanto possibile per sfortune ed errori di strategia. Dall’altro lato del box, invece, Oscar Piastri sembra spaesato in questo 2026

F1

MIDFIELD MOLTO CALDO - Dietro i top team, Alpine e Racing Bulls continuano a battagliare. Sempre pimpanti sia Gasly e Colapinto che Lawson e Lindblad. Ottimo l’impatto dell’anglosvedese con il mondo F1, così come la rinascita sportiva del francese e dell’argentino. Battaglie sempre vive

AUSTRIA UGUALE DIVERTIMENTO - Negli anni, le gare a Spielberg sono sempre state divertenti. L’anno scorso il crash in partenza Antonelli-Verstappen e la battaglia McLaren. Poi lo scontro tra Max e Lando del 2024 fino a quello Mercedes con Rosberg e Hamilton nel 2016. Fino al più celebre degli ordini di scuderia di questo millennio: Barrichello che lascia la vittoria a Schumacher sul traguardo nel 2002

CROCEVIA DELLA STAGIONE - Aduo, affidabilità e macchine stravolte. È solo l’ottava gara della stagione ma chi uscirà vincitore dal Red Bull Ring potrà puntare forte sul futuro. Chi rimane indietro, invece, dovrà farsi domande. E darsi risposte.

F1

LIBERE 3 - A Russell le terze libere in Austria, poi l'altra Mercedes di Antonelli e la Ferrari di Hamilton. Leclerc chiude settimo e Rossa molto più vicina alle Frecce d'Argento rispetto al giorno precedente. LA CRONACA

LIBERE 2 - Kimi Antonelli, leader del Mondiale di F1, ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg: giornata chiusa in 1:07.014. Poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton. Ottava quella di Leclerc. Rossa poco brillante. CRONACA E HIGHLIGHTS

LIBERE 1 - Anche la prima sessione si era chiusa nel segno di Antonelli. Secondo Russell e terzo Piastri. Quinto Hamilton, mentre sull’altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. LA CRONACA

Il resto del programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 14.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
  • Ore 16.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Il programma delle dirette di domani su Sky Sport F1

  • Ore 08.25: F3 – Feature Race
  • Ore 10.05: F2 – Feature Race
  • Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

Qualifiche F1, i primi passaggi delle repliche oggi sul canale 207

  • Qualifiche: 18.15 e 21 su Sky Sport F1 (canale 207)