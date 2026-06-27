RUSSELL CERCA RISPOSTE - Tornato a podio a Barcellona, vero. Ma dopo un weekend da dominatore è mancato nel momento più importante: la domenica. Inoltre, in pista, era stato passato anche dal suo compagno di squadra, poi ritirato. George, il grande favorito della vigilia mondiale, ne ha vinta una sola e dopo aver cominciato a temere Kimi avvisa: “Ferrari e Hamilton minaccia concreta”