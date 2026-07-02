F1, Sainz col nuovo casco a Silverstone: è ispirato al suo numero e alla cultura inglese
Carlos Sainz correrà il GP di Silverstone con un casco speciale dedicato al suo numero 55. Sulla livrea spicca la scritta "FIFTY FIVE", accompagnata da numerosi richiami alla cultura britannica e dal peperoncino, simbolo dello "Smooth Operator". Un omaggio anche al circuito dove nel 2022 lo spagnolo conquistò la sua prima vittoria in Formula 1 con la Ferrari. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone: tutto live su Sky e NOW
- Carlos Sainz ha presentato con un video in stile James Bond il casco speciale che userà nel GP di Silverstone. Il tema centrale è il suo numero, il 55, richiamato dalla frase "Mister 5, mister 55"
- "Appena preparato. Proprio come una tazza di tè", ha scritto Sainz sul proprio profilo Instagram