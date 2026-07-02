Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

F1, Sainz col nuovo casco a Silverstone: è ispirato al suo numero e alla cultura inglese

Formula 1 fotogallery
9 foto
Foto IG @carlossainz55

Carlos Sainz correrà il GP di Silverstone con un casco speciale dedicato al suo numero 55. Sulla livrea spicca la scritta "FIFTY FIVE", accompagnata da numerosi richiami alla cultura britannica e dal peperoncino, simbolo dello "Smooth Operator". Un omaggio anche al circuito dove nel 2022 lo spagnolo conquistò la sua prima vittoria in Formula 1 con la Ferrari. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone: tutto live su Sky e NOW

F1, TUTTE LE NOTIZIE

ALTRE FOTOGALLERY

Usa, 250 anni: la livrea Cadillac per il 4 luglio

Formula 1

Il 4 luglio, data della nascita degli Stati Uniti, verrà celebrato in pista dalla Cadillac:...

12 foto

La classifica piloti con le sole Sprint Race

MONDIALE 2026

E se alla fine risultassero punti decisivi per assegnare il titolo? Ecco la classifica che tiene...

11 foto

Albo d'oro Silverstone: nessuno come Hamilton

BRITISH GP

La Formula 1 torna a Silverstone, a casa di Lewis Hamilton che sue anni fa fece sua la 75^...

77 foto

'Accessori speciali' per Hamilton a Silverstone

IL SUO GP

La Formula 1 torna a Silverstone, nella casa di Lewis Hamilton: per celebrare l'occasione, la...

5 foto

McLaren, livrea speciale per il GP di Silverstone

Formula 1

Il team di Andrea Stella presenta una livrea 'one-off' per il GP di Gran Bretagna, ispirata...

6 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Vasseur: "A Silverstone partire col piede giusto"

    GP GRAN BRETAGNA

    Il team principal della Scuderia di Maranello verso la gara in Gran Bretagna: "Abbiamo analizzato...

    Silverstone, quanto pesa il GP nella culla F1

    GRAN BRETAGNA

    La passione che qui si respira per i motori è unica e quest'anno gli appassionati britannici...

    Silverstone è su Sky: GP alle 16. Torna la Sprint

    GUIDA TV

    Nona tappa del Mondiale di Formula 1: si corre a Silverstone, culla del motorsport. Un weekend...