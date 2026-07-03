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F1, qualifiche Sprint GP Silverstone: i piloti eliminati e dove partiranno in gara

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©Ansa

Oltre alle Aston Martin e alle Cadillac, eliminate anche le due Haas di Bearman e Ocon in SQ1. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SILVERSTONE: LE QUALIFICHE SPRINT LIVE

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