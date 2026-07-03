F1, qualifiche Sprint GP Silverstone: i piloti eliminati e dove partiranno in gara
Oltre alle Aston Martin e alle Cadillac, eliminate anche le due Haas di Bearman e Ocon in SQ1. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP SILVERSTONE: LE QUALIFICHE SPRINT LIVE
- BEARMAN (Haas) - 17° - 1:31.083
- OCON (Haas) - 18° - 1:31.714
- PEREZ (Cadillac) - 19° - 1:31.776
- BOTTAS (Cadillac) - 20° - 1:32.020
- ALONSO (Aston Martin) - 21° - 1:32.910
- STROLL (Aston Martin) - 22° - 1:32.988