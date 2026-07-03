F1 a Silverstone, 10 curiosità sull'Inghilterra che forse non sapevi

Introduzione

Mentre i motori scaldano l'atmosfera dello storico circuito di Silverstone, l'Inghilterra rivela una personalità eclettica che spazia ben oltre l'asfalto delle corse. Tra folli inseguimenti di forme di formaggio giù dalle colline e ferrovie postali segrete che corrono nel sottosuolo di Londra, la terra d'Oltremanica sa regalare spunti d'interesse e storie che pochi conoscono. Queste sono dieci curiosità che forse non sapevi sull'Inghilterra. La Formula 1 è a Silverstone: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, LE GARE PIU' INDIMENTICABILI A SILVERSTONE