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  1. 1.L. Hamilton
  2. 2.A. Antonelli
  3. 3.C. Leclerc
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F1, GP Silverstone: qualifiche della Sprint Race in diretta live dalla Gran Bretagna

Si torna in pista per assegnre la prima pole del fine settimana inglese, quella che determinerà lo schieramento al via della Sprint Race di sabato. Hamilton in palla nelle libere, ma massima attenzione al duello tra le Mercedes di Antonelli e Russell. Il GP di Silverstone è live su Sky e in streaming su NOW

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ALLE 17.30 LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE SPRINT SU SKY

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Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Silverstone! Pronti a seguire con voi la qualifica Sprint: in tv la diretta è su Sky Sport F1, qui tutti gli aggiornamenti con il racconto testuale e il monitor dei tempi. Come sempre, su i motori!

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Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Primo Gran Premio: disputato nel 1950
  • Numero di giri nel GP: 52
  • Sprint Race: 100 km
  • Lunghezza circuito: 5.891 Km
  • Distanza gara: 306.198 Km
  • Curve: 18
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LE GOMME - La selezione per il fine settimana è composta dalle mescole più dure della gamma. C1, C2 e C3 sono state scelte proprio per l’elevata severità del circuito che genera degrado nei pneumatici. Le accelerazioni raggiunte in alcuni tratti superano infatti i 5g, analogamente a quanto succede già a Suzuka e Spa. L’asse anteriore è il più sollecitato, con la gomma sinistra più soggetta ad usura per via della prevalenza di curve a destra.

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IL METEO - Giornata prevalentemente soleggiata con temperature che varieranno dai 12°C del mattino ai 25°C di massima, accompagnate da venti moderati con una velocità media di circa 15 km/h e raffiche che potrebbero raggiungere i 35-40 km/h. Non sono previste precipitazioni, grazie alla presenza di un'area di alta pressione che garantirà condizioni asciutte per le gare. Infine, con abbondante sole, la temperatura dell'asfalto potrebbe raggiungere i 40°C nel pomeriggio.

Il calendario delle Sprint Race 2026

Sei anche nella stagione 2026 le gare Sprint nel calendario di Formula 1. Ecco dove si corre in questa stagione la gara sui 100 km

Come funzionano le qualifiche Sprint

Con un'unica sessione di libere, il venerdì prevede una qualifica che determina l'ordine di partenza della Sprint Race. Una qualifica più corta rispetto alla classifica, ma divisa comunque in:

  • Q1: 12 minuti
  • Q2: 10 minuti
  • Q3: 8 minuti

Nella qualifica Sprint sono obbligatorie le seguenti gomme nuove: Q1 Media, Q2 Media. Novità per il Q3 della Sprint Shootout: non c'è obbligo di usare la soft nuova (come in precedenza). Sei gli eliminati sia nella prima che nella seconda sessione alla luce dell'undicesimo team entrato in griglia in questa stagio

I RISULTATI DELLE LIBERE - Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna, mentre l'altra Rossa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono: buoni segnali per entrambi sul passo gara. Secondo Antonelli, quarto Russell. LA CRONACA E I TEMPI

F1, come sono andate le prove libere a Silverstone: risultati e tempi

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LA CLASSIFICA CON LE SOLE SPRINT - E se alla fine risultassero punti decisivi per assegnare il titolo? Al momento c'è Russell al comando nella 'classifica' che tiene conto delle sole Sprint Race nel calendario 2026. Finora ne sono state corse tre, la prossima questo sabato a Silverstone.

Chi è il leader del Mondiale di Formula 1... considerando solo i risultati delle Sprint Race

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Fino a domenica 5 luglio, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio di Gran Bretagna, nono round del Mondiale di Formula 1 2026, in programma sullo storico circuito di Silverstone. Tutto il weekend sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW, con le sessioni del venerdì pomeriggio e del sabato anche in chiaro su TV8. Dopo le prove libere, oggi alle 17.30 le qualifiche della Sprint Race. Sabato alle 13 semaforo verde per la Sprint, mentre alle 17 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio.

A Silverstone non c'è solo la F1 nel fine settimana

Domenica, alle 16, il via della gara. In pista a Silverstone anche Formula 2, Formula 3 e F1 Academy, impegnata nel quarto appuntamento stagionale.

Il resto della programmazione di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 15.50: F2 - Qualifiche
  • Ore 16.45: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 17.30: F1 – Qualifiche Sprint Race (anche su TV8)
  • Ore 18.30: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 18.55: F1 Academy Championship - Qualifiche
  • Ore 19.45: Paddock Live Show
  • Ore 20.15: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Il programma delle repliche della qualifica Sprint sul canale 207

  • Qualifiche Sprint: ore 21 e ore 23 del 3 luglio