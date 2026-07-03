F1, oggi libere GP Gran Bretagna: tutti i risultati e i tempi della sessione a Silverstone
Hamilton su Ferrari chiude al comando l'unica sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna. Poi Antonelli e Leclerc. Qui tutti i tempi. Alle 17.30 la pole per la Sprint Race di domani. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
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