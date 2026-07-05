Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il GP Silverstone in Gran Bretagna
Lo zero di Antonelli a Silverstone pesa in ottica campionato, con Russell che rosicchia altri 18 punti e si riporta a soli 25 punti da Kimi. Accorciano anche Hamilton (solo reprimenda dopo essere stato investigato per non aver rispettato bandiera gialla) e Leclerc. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa: tutto live su Sky e NOW
- Solo reprimenda per Lewis Hamilton, che mantiene il 3° posto nel GP di Gran Bretagna, evitando così la penalità dopo che era stato investigato per non aver rispettato il regime di bandiera gialla
- Il 7 volte campione del mondo mantiene dunque i 15 punti e accorcia nel Mondiale
- Di seguito le classifiche ufficiali dopo Silverstone
- Mercedes 333 punti
- Ferrari 255
- McLaren 179
- Red Bull 128
- Alpine 60
- RB 59
- Haas 21
- Williams 11
- Audi 6
- Aston Martin 1
- Cadillac 0