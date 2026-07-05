Lo zero di Antonelli a Silverstone pesa in ottica campionato, con Russell che rosicchia altri 18 punti e si riporta a soli 25 punti da Kimi. Accorciano anche Hamilton (solo reprimenda dopo essere stato investigato per non aver rispettato bandiera gialla) e Leclerc. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa: tutto live su Sky e NOW

F1, GP SILVERSTONE: HIGHLIGHTS