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Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il GP Silverstone in Gran Bretagna

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Lo zero di Antonelli a Silverstone pesa in ottica campionato, con Russell che rosicchia altri 18 punti e si riporta a soli 25 punti da Kimi. Accorciano anche Hamilton (solo reprimenda dopo essere stato investigato per non aver rispettato bandiera gialla) e Leclerc. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa: tutto live su Sky e NOW

F1, GP SILVERSTONE: HIGHLIGHTS

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