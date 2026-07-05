F1, GP Silverstone: le possibili strategie dei team in Gran Bretagna secondo Pirelli
Con i dati raccolti e analizzati dal fornitore unico di gomme del Mondiale, andiamo a vedere le opzioni prevsite per le strategie di gara oggi a Silverstone. E attenzione all'overcut... Il GP di Gran Bretagna è live alle 16 su Sky e in streaming su NOW
- Si avvicina il via della nona gara della stagione, si corre a Silverstone. Con i dati raccolti da Pirelli andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le strategie di gara al GP della Gran Bretagna.
- Di seguito tutte le opzioni
- L'opzione ritenuta più competitiva prevede la partenza con la Medium C2 e il successivo passaggio alla Hard C1, con una finestra ideale per il pit stop collocata tra il giro 24 e il giro 30.
- Portando il primo stint fino ai giri 29-35, si potrebbe puntare sulla Soft per la parte finale della gara. Ma le simulazioni delineano un ritardo di circa sei secondi rispetto alla strategia principale. Ma non solo: richiedono di percorrere tra 20 e 23 giri con la C3.
- Non è esclusa una strategia Hard-Medium. Allungando il primo stint fino ai giri 28-34, i piloti avrebbero maggiori possibilità di sfruttare un'eventuale Safety Car, che tracciato inglese non è circostanza rara.
- Infine, un'opzione piuttosto aggressiva: utilizzo iniziale della Soft seguito dal passaggio alla Hard tra il giro 16 e il giro 22. Poco probabile, però, data l'attuale gestione energetica delle monoposto ma anche per la difficoltà nel trovare aria pulita nel corso del primo stint.
- "Dato che sarà una strategia media-dura e che il divario prestazionale tra le due mescole sarà intorno ai 6 decimi di secondo, se il degrado fosse effettivamente zero e se non si fosse immediatamente veloci con la dura, l’overcut potrebbe essere uno strumento. Lo vedremo in base al passo gara”, avverte Dario Marrafuschi, direttore del motorsport di Pirelli.
- L'overcut consiste nel ritardare la propria sosta rispetto al rivale diretto, cercando di girare in pista più a lungo con le gomme vecchie per superarlo quando lui è già fermato.