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Formula 1, GP Belgio: le novità tecniche dei team a Spa

LE NOVITà

Introduzione

Team per team, ecco tutte le novità che le squadre di Formula 1 portano a Spa-Francorchamps. Nessuna indicazione per Ferrari e Aston Martin: qui tutti i dettagli. Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW
 

F1, GP BELGIO: LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE

Quello che devi sapere

MCLAREN

Ala posteriore

  • Obiettivo: prestazione – ottimizzazione del flusso.
  • Modifica: revisione dell'endplate (paratia laterale).
  • Descrizione: piccola modifica alla paratia dell'ala posteriore che migliora la gestione dei flussi e le caratteristiche aerodinamiche in tutto il range di utilizzo

Ala posteriore

  • Obiettivo: configurazione specifica per Spa – riduzione del drag.
  • Modifica: nuova ala posteriore.
  • Descrizione: nuovo gruppo ala progettato appositamente per Spa, con una riduzione della resistenza all'avanzamento sia sul dritto sia in percorrenza di curva.

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MERCEDES

Ala posteriore

  • Ridotta la curvatura degli elementi superiori per diminuire carico e resistenza, adattandoli alle esigenze di Spa.

Zona posteriore

  • Ottimizzate posizione e dimensioni delle alette dei tamburi freno posteriori per migliorare robustezza ed efficienza aerodinamica.

Endplate ala anteriore

  • Maggiore curvatura del bordo superiore per migliorare il rendimento dell'ala anteriore e il flusso diretto verso il retrotreno.

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RED BULL

Ala posteriore

  • Rivisti i profili dei piloni di sostegno per recuperare carico aerodinamico mantenendo stabile il flusso.

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WILLIAMS

  • Nuove alette dei condotti freno posteriori per ridurre il drag.
  • Fondo modificato per adattare il compromesso tra carico e resistenza.
  • Nuovo profilo del fondo con diffusore centrale più voluminoso per migliorare l'espansione del flusso.

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RACING BULLS

  • Sidepod e carrozzeria superiore ridisegnati.
  • Presa d'aria del roll hoop più stretta.
  • Modifiche ai tamburi freno anteriori.
  • Nuova ala posteriore con profili rivisti per generare carico in modo più efficiente.

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HAAS

  • Nuova geometria dell'ala anteriore.
  • Nuovi endplate dell'ala anteriore.
  • Configurazione specifica della sospensione/zona anteriore per Spa.
  • Nuova beam wing (ala inferiore posteriore) per ridurre il drag.

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AUDI

  • Nuova ala posteriore specifica per Spa.
  • Piccolo aggiornamento al diffusore per migliorare il comportamento del flusso.

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ALPINE

  • Halo ridisegnato con una piccola aletta aggiuntiva per migliorare la gestione del flusso verso il retrotreno

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CADILLAC

  • Endplate dell'ala anteriore rivisto con nuove superfici e deviatori di flusso, oltre a un'aletta orizzontale aggiuntiva, per migliorare il flusso verso il fondo e aumentare il carico aerodinamico

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IL RIEPILOGO

  • Ferrari e Aston Martin non portano aggiornamenti.
  • Mercedes, McLaren, Williams e Racing Bulls sono le squadre con il pacchetto più articolato.
  • Molti team si sono concentrati su configurazioni a basso drag, tipiche del circuito di Spa-Francorchamps.

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