Formula 1, GP Belgio: le novità tecniche dei team a SpaLE NOVITà
Introduzione
Team per team, ecco tutte le novità che le squadre di Formula 1 portano a Spa-Francorchamps. Nessuna indicazione per Ferrari e Aston Martin: qui tutti i dettagli. Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW
Quello che devi sapere
MCLAREN
Ala posteriore
- Obiettivo: prestazione – ottimizzazione del flusso.
- Modifica: revisione dell'endplate (paratia laterale).
- Descrizione: piccola modifica alla paratia dell'ala posteriore che migliora la gestione dei flussi e le caratteristiche aerodinamiche in tutto il range di utilizzo
Ala posteriore
- Obiettivo: configurazione specifica per Spa – riduzione del drag.
- Modifica: nuova ala posteriore.
- Descrizione: nuovo gruppo ala progettato appositamente per Spa, con una riduzione della resistenza all'avanzamento sia sul dritto sia in percorrenza di curva.
MERCEDES
Ala posteriore
- Ridotta la curvatura degli elementi superiori per diminuire carico e resistenza, adattandoli alle esigenze di Spa.
Zona posteriore
- Ottimizzate posizione e dimensioni delle alette dei tamburi freno posteriori per migliorare robustezza ed efficienza aerodinamica.
Endplate ala anteriore
- Maggiore curvatura del bordo superiore per migliorare il rendimento dell'ala anteriore e il flusso diretto verso il retrotreno.
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RED BULL
Ala posteriore
- Rivisti i profili dei piloni di sostegno per recuperare carico aerodinamico mantenendo stabile il flusso.
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WILLIAMS
- Nuove alette dei condotti freno posteriori per ridurre il drag.
- Fondo modificato per adattare il compromesso tra carico e resistenza.
- Nuovo profilo del fondo con diffusore centrale più voluminoso per migliorare l'espansione del flusso.
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RACING BULLS
- Sidepod e carrozzeria superiore ridisegnati.
- Presa d'aria del roll hoop più stretta.
- Modifiche ai tamburi freno anteriori.
- Nuova ala posteriore con profili rivisti per generare carico in modo più efficiente.
HAAS
- Nuova geometria dell'ala anteriore.
- Nuovi endplate dell'ala anteriore.
- Configurazione specifica della sospensione/zona anteriore per Spa.
- Nuova beam wing (ala inferiore posteriore) per ridurre il drag.
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AUDI
- Nuova ala posteriore specifica per Spa.
- Piccolo aggiornamento al diffusore per migliorare il comportamento del flusso.
ALPINE
- Halo ridisegnato con una piccola aletta aggiuntiva per migliorare la gestione del flusso verso il retrotreno
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CADILLAC
- Endplate dell'ala anteriore rivisto con nuove superfici e deviatori di flusso, oltre a un'aletta orizzontale aggiuntiva, per migliorare il flusso verso il fondo e aumentare il carico aerodinamico
IL RIEPILOGO
- Ferrari e Aston Martin non portano aggiornamenti.
- Mercedes, McLaren, Williams e Racing Bulls sono le squadre con il pacchetto più articolato.
- Molti team si sono concentrati su configurazioni a basso drag, tipiche del circuito di Spa-Francorchamps.
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