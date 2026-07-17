Introduzione

Dieci posizioni di penalità in griglia di partenza per la McLaren di Lando Norris, ma non solo. Sanzione anche per Isack Hadjar: il pilota della Red Bull monta una nuova power unit e scatterà dal fondo della griglia a Spa-Francorchamps. La Formula 1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW



F1, GP BELGIO: LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE