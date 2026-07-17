F1, penalità non solo per Norris (McLaren) al GP Spa: sanzione anche per Hadjar (Red Bull)GP BELGIO
Introduzione
Dieci posizioni di penalità in griglia di partenza per la McLaren di Lando Norris, ma non solo. Sanzione anche per Isack Hadjar: il pilota della Red Bull monta una nuova power unit e scatterà dal fondo della griglia a Spa-Francorchamps. La Formula 1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
SPA, PARTENZA IN SALITA PER DUE...
Arrivano pesanti penalità con largo anticipo rispetto al via del GP Belgio, decimo appuntamento del Mondiale fi Formula 1 2026. Dopo Norris e la McLaren, la notizia di un weekend tutto in salita anche per Hadjar e la Red Bull
LA PENALITA' PER NORRIS IN BELGIO
Weekend in salita per il campione del mondo in carica. Lando Norris monterà una nuova centralina per il suo motore Mercedes in occasione del GP del Belgio: essendo il quarto cambio di questo componente già effettuato in stagione, dovrà scontare una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza a Spa. Una scelta necessaria per McLaren in vista della Power Unit aggiornata con correttivi volti a migliorare l'affidabilità.
LA PENALITA' PER HADJAR IN BELGIO
Toccherà anche ad Isack Hadjar scontare un sanzione nella gara di domenica a Spa. Il francese partirà dal fondo dello schieramento del Gran Premio per quinto motore montato sulla sua Red Bull. Un peccato per il francese che arriva a questo appuntamento nel miglior momento della sua giovane carriera in F1: ha ottenuto 5 piazzamenti di fila nelle prime 6 posizioni.