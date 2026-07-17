F1 a Spa: dieci curiosità che forse non sapevi sul Belgiooltre la f1
Introduzione
Mentre il leggendario circuito di Spa-Francorchamps attende le monoposto per il weekend di gara, il Belgio si rivela una nazione ricca di contrasti surreali e primati straordinari. Tra isole artificiali nate per catturare l'energia del vento e deserti fiamminghi nati da antichi errori industriali, il Paese unisce l'assurdo quotidiano di René Magritte all'armonia di un parlamento capace di non governare per anni. È la terra in cui la dolcezza di una pralina è nata tra i banconi di una farmacia, confermando che dietro la facciata istituzionale di Bruxelles pulsa un'identità bizzarra, fiera e profondamente complessa. La Formula 1 è in Belgio: il weekend di Spa è LIVE su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
IL PAESE SENZA GOVERNO
- Il Belgio detiene un singolare e quasi imbattibile record mondiale: quello per il più lungo periodo di tempo trascorso senza un governo ufficiale in tempo di pace. Tra il 2018 e il 2020, il Paese è rimasto per ben 652 giorni senza un esecutivo formale a causa delle insanabili divergenze politiche tra la regione fiamminga (di lingua olandese, tendente a destra) e quella vallona (di lingua francese, tendente a sinistra).
- Questo stallo ha persino superato il precedente record belga di 541 giorni stabilito tra il 2010 e il 2011. La parte più straordinaria della vicenda è che, durante questo vuoto di potere durato quasi due anni, lo Stato ha continuato a funzionare alla perfezione. L'economia è cresciuta, i servizi pubblici sono rimasti attivi e la vita quotidiana dei cittadini non ha subito scossoni, grazie a un sistema burocratico iper-decentralizzato e alla gestione dei "pesi e contrappesi" regionali che governa la complessa macchina federale belga.
LE ENCLAVI DI BAARLE-HERTOG: UN LABIRINTO DI FRONTIERE
- Al confine tra il Belgio e i Paesi Bassi si trova una delle anomalie geografiche più complesse del pianeta: la cittadina di Baarle-Hertog (belga) e Baarle-Nassau (olandese). Qui la frontiera non è una linea continua, ma un mosaico di 22 enclavi belghe all'interno del territorio olandese, che a loro volta contengono al proprio interno altre 7 sotto-enclavi olandesi.
- La linea di confine taglia letteralmente in due strade, giardini, bar e persino case private. Per determinare la cittadinanza e la tassazione di un abitante si applica la "regola della porta d'ingresso": lo Stato in cui si trova la porta principale dell'abitazione decide dove si pagano le tasse. Questa bizzarria ha storicamente generato situazioni surreali: durante le restrizioni dovute a normative commerciali o sanitarie differenti tra i due Paesi, alcuni ristoranti tagliati a metà dal confine dovevano far spostare i clienti da un tavolo all'altro prima dell'orario di chiusura imposto da una delle due leggi nazionali.
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LA RIVOLUZIONE GENIALE DI ADOLPHE SAX
- Se il jazz ha trovato la sua voce, lo deve a un inventore belga nato a Dinant nel 1814: Antoine-Joseph "Adolphe" Sax. Musicista e geniale progettista di strumenti, Sax voleva creare uno strumento a fiato che potesse colmare il divario espressivo e dinamico tra i legni (come il clarinetto) e gli ottoni (come la tromba). Nel 1846 brevettò a Parigi il sassofono.
- L'invenzione fu rivoluzionaria, ma scatenò l'ira e l'invidia dei costruttori di strumenti dell'epoca, che avviarono una serie infinita di campagne di fango e cause legali contro di lui, accusandolo di plagio e cercando di mandarlo in rovina. Sax subì persino diversi attentati misteriosi nel suo laboratorio. Nonostante il sassofono fosse stato adottato con successo dalle bande militari francesi per la sua potenza sonora, l'inventore morì in povertà a Parigi nel 1894. Solo decenni dopo, con l'esplosione della musica jazz negli Stati Uniti, la sua invenzione ottenne il successo planetario che lo rese immortale.
I GILLES, PATRIMONIO DELL'UNESCO
- Nel cuore della Vallonia, la cittadina di Binche ospita uno dei carnevali più antichi, rigorosi e unici d'Europa, inserito dall'UNESCO tra i capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità. I protagonisti assoluti sono i Gilles, figure tradizionali che compaiono esclusivamente il giorno del Martedì Grasso seguendo un rituale immutato da secoli.
- I Gilles indossano costumi di juta imbottiti di paglia, decorati con leoni araldici nei colori nero, giallo e rosso, zoccoli di legno e maschere di cera con occhiali e baffi dipinti. Il momento culminante della festa li vede sfilare con enormi cappelli piumati di struzzo alti più di un metro, mentre scagliano arance rosse contro la folla. Per antica tradizione, solo gli uomini nati a Binche o residenti da molti anni possono vestire i panni di un Gille, e l'onore è talmente sentito che le famiglie si indebitano pur di permettersi l'affitto e la manutenzione dei costumi cerimoniali.
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LA PRIMA BORSA DELLA STORIA
- Nel XVI secolo, Anversa non era solo un florido porto commerciale, ma il vero centro nevralgico dell'economia europea. È qui che nel 1531 venne inaugurato il palazzo della Borsa di Anversa (Handelsbeurs), riconosciuto dagli storici come il primo mercato azionario e finanziario concepito in chiave moderna.
- Mentre a Bruges e in altre città medievali i mercanti si riunivano in modo informale per scambiare merci fisiche o valute, la Borsa di Anversa fu la prima struttura costruita appositamente per ospitare transazioni basate esclusivamente su titoli di debito, cambiali, obbligazioni governative e contratti speculativi, senza che le merci reali fossero fisicamente presenti. L'edificio divenne un modello architettonico e funzionale così rivoluzionario che Thomas Gresham, un mercante inglese che visse ad Anversa, ne copiò quasi fedelmente il design per fondare la Royal Exchange di Londra nel 1571. Il termine stesso "Borsa" (derivato dalla famiglia di banchieri Van der Beurse di Bruges) si consolidò a livello internazionale proprio grazie al successo della piazza d'affari di Anversa.
LA NASCITA DEL SURREALISMO BELGA
- Mentre il surrealismo francese di André Breton cercava il sogno e l'inconscio freudiano, il surrealismo belga prese una via completamente diversa, fatta di ironia fredda, spaesamento quotidiano e giochi linguistici. Il re indiscusso di questo movimento fu René Magritte, che visse gran parte della sua vita in un anonimo sobborgo di Bruxelles, conducendo apparentemente l'esistenza ordinaria di un impiegato piccolo-borghese.
- Il suo capolavoro intellettuale, Il tradimento delle immagini (la celebre tela con la pipa e la scritta "Ceci n'est pas une pipe"), fu dipinto nel 1929 proprio per evidenziare la distanza incolmabile tra la rappresentazione di un oggetto e l'oggetto reale. L'arte belga, da Magritte a Paul Delvaux, si è sempre distinta per questa capacità di instillare il dubbio filosofico e l'assurdo all'interno della realtà più ordinaria e apparentemente banale, riflettendo lo spirito scettico e arguto dell'intera nazione.
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L'ORO NERO DEI MINATORI
- La reputazione del cioccolato belga è leggendaria, ma l'invenzione della sua forma più celebre – la pralina (il cioccolatino ripieno) – si deve a un farmacista svizzero immigrato a Bruxelles: Jean Neuhaus. Nel 1857, Neuhaus aprì la sua farmacia nella prestigiosa Galerie de la Reine e, per rendere più gradevoli le medicine amare, decise di ricoprirle con uno strato di cioccolato finissimo.
- Nel 1912, suo nipote Jean Neuhaus II ebbe l'intuizione commerciale decisiva: sostituire la medicina interna con un ripieno di crema dolce, cioccolato fuso o pasta di nocciole, creando la prima vera praline della storia. Pochi anni dopo, sua moglie inventò il ballotin, la tipica scatola regalo di cartone progettata per proteggere i delicati cioccolatini ed evitare che si schiacciassero. Quella che era nata come una geniale tecnica farmaceutica per curare i malati si trasformò così in una delle industrie dolciarie più redditizie e amate del pianeta.
LA FOLLIA DEL SOLVAY: DOVE NACQUE LA FISICA MODERNA
- Nel 1911, l'industriale della chimica belga Ernest Solvay fondò a Bruxelles i famosi Congressi Solvay, incontri scientifici a invito destinati a riunire le menti più brillanti della terra. La quinta conferenza, tenutasi nell'ottobre del 1927 sul tema "Elettroni e fotoni", è considerata l'incontro scientifico più importante di tutti i tempi.
- In quell'occasione si riunirono a Bruxelles 29 scienziati, di cui ben 17 erano o sarebbero diventati premi Nobel. Tra i presenti figuravano Albert Einstein, Marie Curie, Niels Bohr, Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger. Fu proprio in quell'hotel di Bruxelles che si consumò lo scontro intellettuale più celebre della storia della scienza sulla natura della meccanica quantistica, culminato con la famosa frase scettica di Einstein: "Dio non gioca a dadi con l'universo", a cui Bohr rispose seccamente: "Albert, smettila di dire a Dio cosa fare".
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IL RECORD DELL'ORA DI MERCKX DEL 1972
- Il ciclismo in Belgio non è un semplice sport, ma una religione laica, e il suo profeta indiscusso è Eddy Merckx, soprannominato Il Cannibale per la sua insaziabile fame di vittorie. Tra i suoi innumerevoli trionfi (tra cui 5 Tour de France e 5 Giri d'Italia), l'impresa che meglio incarna la sua maniacale ricerca della perfezione e la sofferenza fisica pura è il Record dell'Ora stabilito il 25 ottobre 1972 a Città del Messico.
- Per prepararsi alle condizioni estreme dell'alta quota (2.300 metri), Merckx si sottopose a test pionieristici per l'epoca all'interno di camere ipobariche. La bicicletta utilizzata era un capolavoro di artigianato italiano, costruita da Ernesto Colnago: pesava appena 5,75 kg, con un telaio alleggerito al limite strutturale e una catena i cui singoli perni erano stati forati a mano per limare ogni frazione di grammo.
- Sulla pista del velodromo messicano, Merckx pedalò a un ritmo indiavolato, coprendo 49,431 chilometri in 60 minuti. Quando scese dalla sella, l'immenso sforzo fisico lo lasciò temporaneamente incapace di camminare, tanto che dichiarò che quello era stato "il dolore più grande mai provato in carriera". Il suo record, stabilito con una bicicletta tradizionale prima dell'avvento delle ruote lenticolari e dei caschi aerodinamici, rimase imbattuto per dodici anni e viene tuttora considerato una delle più grandi prestazioni atletiche della storia dello sport.uno sport di resistenza grezza in una specialità altamente tecnica e acrobatica. Ancora oggi, le gare di ciclocross in Belgio attirano decine di migliaia di spettatori che sfidano temperature sotto lo zero, pioggia e fango gelido nei boschi fiamminghi, consumando birra e patatine fritte in un'atmosfera da stadio che non ha eguali nel panorama sportivo mondiale.
IL MIRACOLO OLIMPICO DEL 1920
- I Giochi Olimpici di Anversa 1920 rappresentano uno dei capitoli più straordinari e dimenticati della storia dello sport. Al Belgio devastato dalla Prima Guerra Mondiale, che aveva subito quattro anni di brutale occupazione tedesca, fu assegnata l'organizzazione dei Giochi nel 1919 come tributo al coraggio del suo popolo. La città di Anversa ebbe a disposizione appena un anno per preparare l'evento, senza fondi e con le infrastrutture distrutte.
- In quella che fu definita una vera e propria scommessa contro il tempo, i belgi costruirono lo stadio principale usando le macerie della guerra e ospitarono gli atleti in scuole pubbliche riconvertite, con brandine militari e razionamento del cibo. Nonostante le condizioni spartane, l'edizione passò alla storia per l'introduzione di simboli universali: fu ad Anversa che sventolò per la prima volta la bandiera olimpica con i cinque cerchi, fu pronunciato il primo giuramento olimpico e vennero liberate le colombe in segno di pace. Per il Belgio fu la dimostrazione visiva della propria rinascita dalle ceneri del conflitto.
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