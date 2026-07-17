Introduzione

Mentre il leggendario circuito di Spa-Francorchamps attende le monoposto per il weekend di gara, il Belgio si rivela una nazione ricca di contrasti surreali e primati straordinari. Tra isole artificiali nate per catturare l'energia del vento e deserti fiamminghi nati da antichi errori industriali, il Paese unisce l'assurdo quotidiano di René Magritte all'armonia di un parlamento capace di non governare per anni. È la terra in cui la dolcezza di una pralina è nata tra i banconi di una farmacia, confermando che dietro la facciata istituzionale di Bruxelles pulsa un'identità bizzarra, fiera e profondamente complessa. La Formula 1 è in Belgio: il weekend di Spa è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, IL PIT-WALK DI SPA CON LECLERC