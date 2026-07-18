Spa, Leclerc e il giallo della bandiera gialla in qualifica: cosa è successo

Introduzione

Dopo il GP d'Austria, la bandiera gialla torna protagonista in qualifica in Belgio. In Q3 a Spa, Charles Leclerc si lamenta di aver perso tempo prezioso per l'esposizione di una bandiera gialla, dovuta allo stop di Isack Hadjar in pit-lane, ma il regolamento spiega che si applica solamente alla corsia box. Si tratta di un errore del pilota o di una procedura confusionaria? Ecco la ricostruzione completa con le note della Direzione Gara, la telemetria e le parole dei protagonisti. Tutto il Mondiale è live su Sky e NOW

F1, GP BELGIO: HIGHLIGHTS QUALIFICHE