Spa, Leclerc e il giallo della bandiera gialla in qualifica: cosa è successo

Spa, Leclerc e il giallo della bandiera gialla in qualifica: cosa è successoL'EPISODIO
Introduzione
Dopo il GP d'Austria, la bandiera gialla torna protagonista in qualifica in Belgio. In Q3 a Spa, Charles Leclerc si lamenta di aver perso tempo prezioso per l'esposizione di una bandiera gialla, dovuta allo stop di Isack Hadjar in pit-lane, ma il regolamento spiega che si applica solamente alla corsia box. Si tratta di un errore del pilota o di una procedura confusionaria? Ecco la ricostruzione completa con le note della Direzione Gara, la telemetria e le parole dei protagonisti. Tutto il Mondiale è live su Sky e NOW
Quello che devi sapere
Il caso della bandiera gialla all'ingresso della pit-lane
- Negli ultimi attimi del Q3 a Spa-Francorchamps, viene esposta la bandiera gialla all'ingresso della pit-lane: la Federazione ha fatto fermare la Red Bull di Isack Hadjar vicino al muretto all'ingresso della corsia box per poi portarla in parco chiuso
- La bandiera e il commissario sono rivolti verso la corsia dei box e non verso la pista, in una posizione comunque 'scomoda' perché subito visibile dai piloti che arrivano nell'ultima chicane
- Infatti, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Arvid Lindblad e Lando Norris non si migliorano nell'ultimo settore, con il monegasco della Ferrari che si arrabbia particolarmente con questa decisione
Le note della Direzione Gara
- Secondo il punto 15.4 del regolamento, "se viene esposta una bandiera gialla sul lato sinistro della corsia di ingresso ai box, ciò segnala un incidente lungo la corsia stessa. Tale bandiera non è rivolta ai piloti che si trovano in pista"
- Ogni pilota deve conoscere la regola perché è presente nelle note del direttore di gara, ma il fatto che la Federazione stessa fermi una macchina sul finale della sessione provocando una bandiera gialla può causare qualche disguido
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Errore del pilota o procedura da rivedere?
- Di conseguenza, se Leclerc ha alzato il piede vedendo quella bandiera, si tratta di un suo errore, perché la specifica è presente nelle note
- C'è da specificare, però, che nelle note della Direzione Gara (a sinistra) la bandiera viene fotografata mentre è sventolata in basso, mentre in Q3 (a destra) era sventolata in alto
- L'anno prossimo la procedura potrebbe cambiare, come accaduto per il 'caso Russell' in Austria, perché questa situazione può creare confusione ai piloti. In quel momento bisogna decidere in una frazione di secondo e, nel dubbio, si alza il piede per evitare una penalità molto più pesante
- Senza quel rallentamento, Leclerc avrebbe probabilmente chiuso il giro in 4^ posizione, superando Russell
L'analisi della telemetria
- Tra il giro della bandiera gialla e quello precedente, Leclerc cambia la fase di accelerazione. Nel transitorio, quando vede la bandiera gialla sulla destra e poi sulla sinistra, rimane un po' di più sul freno
- Di conseguenza, nel giro con la bandiera gialla passa a 6 km/h in meno, perdendo poco meno di un decimo. Questa differenza gli è costata una posizione in griglia
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Leclerc: "La bandiera mi è sembrata molto in mezzo alla pista"
- Le dichiarazioni di Charles Leclerc a riguardo: "Sono un po' arrabbiato, ma allo stesso tempo devo dire che al briefing era stato discusso che in quel punto ci sarebbe potuta essere una bandiera gialla per la pit entry. Non sapevamo, però, esattamente dove fosse posizionata. A me è sembrata molto in mezzo alla pista: uscendo dalla curva 18, l'unica cosa che riuscivo a vedere era proprio la bandiera gialla. Per non correre rischi ho alzato il piede e ho perso quel che ho perso. Credo che fossi avanti di quattro o cinque centesimi, quindi è un vero peccato"
Vasseur: "Leclerc ha perso almeno una posizione"
- Queste le parole del Team Principal Ferrari Fred Vasseur sulla situazione: "Non so esattamente cosa sia successo nell'ultima curva, ma Charles ha sicuramente alzato un pochino il piede, perdendo quantomeno una posizione rispetto a Russell"
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Hamilton: "Io non avevo bandiera gialla"
- Nonostante sia transitato solamente 4 secondi dopo Leclerc, Hamilton ha spiegato di non essere stato influenzato dalla bandiera gialla: "Io non ho visto la bandiera gialla, quindi non mi ha penalizzato affatto. A quanto ho visto, l'ha avuta soltanto Charles; per me non c'era una bandiera gialla, c'era solo un commissario che la teneva in mano. Almeno, io non l'ho vista sventolare"
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