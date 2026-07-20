F1 in Ungheria: la pazza vittoria di Ocon all'Hungaroring del 2021

Introduzione

Il Gran Premio d'Ungheria 2021 all'Hungaroring è passato alla storia per una sequenza di eventi imprevedibili, inaugurata da una maxi-carambola al via causata da Valtteri Bottas sotto la pioggia. La corsa è stata segnata dalla ripartenza più surreale di sempre, con Lewis Hamilton unico pilota sulla griglia mentre il resto del gruppo partiva dalla pit-lane con gomme da asciutto. Il weekend ha visto il trionfo inedito di Esteban Ocon su Alpine, blindato nel finale da una strenua difesa del compagno Fernando Alonso su Hamilton, e si è concluso con il colpo di scena della squalifica di Sebastian Vettel nel post-gara. La Formula 1 torna in Ungheria: il weekend di Budapest è LIVE su Sky e in streaming su NOW

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