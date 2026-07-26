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F1, GP Ungheria: le possibili strategie dei team a Budapest secondo Pirelli

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Le indicazioni di Pirelli sulle possibili strategie di gara all'Hungaroring di Budapest: due le opzioni (pressocché identiche) e qui vi diamo tutti i dettagli. GP alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP UNGHERIA: LA DIRETTA DELLA GARA

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