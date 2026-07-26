Un Lando Norris da 10 che risorge e domina il GP d'Ungheria. Il sorpasso di Verstappen è la cosa più bella del weekend ma anche Kimi non scherza... Altra penalità per Hamilton. Qui tutti i voti dopo Budapest. Il Mondiale va in vacanza e tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda: tutto live su Sky e NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS E CRONACA