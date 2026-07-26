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F1, le pagelle del GP Ungheria di Leo Turrini: Norris e Verstappen da 10, Hamilton...

di leo turrini fotogallery
22 foto

Un Lando Norris da 10 che risorge e domina il GP d'Ungheria. Il sorpasso di Verstappen è la cosa più bella del weekend ma anche Kimi non scherza... Altra penalità per Hamilton. Qui tutti i voti dopo Budapest. Il Mondiale va in vacanza e tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda: tutto live su Sky e NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS E CRONACA

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