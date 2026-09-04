Non solo F1 : 10 curiosità che forse non sapevi su Monza

Introduzione

Oltre il mito della velocità che ne infiamma il circuito, Monza si svela come uno scrigno di storia imperiale, genio industriale e primati culturali. Dalla Corona Ferrea che ha incoronato i potenti della terra ai viali sconfinati del parco cintato più grande d'Europa, la città ha legato il suo nome alla devozione longobarda di Teodolinda e al fasto neoclassico della Reggia. È la terra che ha dimostrato come sotto la sobria operosità brianzola batta un cuore intriso di arte, leggenda e profonda innovazione. La Formula 1 è a Monza: il weekend italiano è LIVE su Sky e in streaming su NOW

MONZA, CHE ATMOSFERA! LE FOTO PIU' BELLE