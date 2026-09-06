L'ANELLO DEL POLEMAN - Nel video il momento in cui Pierre Gasly, dopo aver centrato una inattesa pole position al GP di Monza, riceve l’Anello della Regina versione 2026. Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, il riconoscimento è andato a chi si è preso la pole position a Monza. Il gioiello, creato dal maestro orafo e gemmologo monzese Guido Guzzi, nelle prime due edizioni è stato assegnato a Lando Norris, nel 2024, e Max Verstappen, nel 2025. E quest'anno finisce al dito del pilota francese dell’Alpine. L'anello reinterpreta in chiave contemporanea i simboli della Corona Ferrea e il legame con la Regina Teodolinda, richiamando la storia e la cultura di Monza