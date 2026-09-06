- 1.P. Gasly
- 2.G. Russell
- 3.O. Piastri
Formula 1, GP Monza: la diretta live dall'Italia
Quattordicesimo round del Mondiale di Formula 1 2026, uno degli appuntamenti più attesi e amati del calendario da vivere giro dopo giro con noi. Alonso e Lawson dalla pit-lane, Kimi Antonelli scala in 19^ posizione. Qui tutti gli aggiornamenti della gara in diretta su Sky e in streaming su NOW
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Alonso dalla pit-lane, Antonelli sale di una posizione: scatta 19°
PIT-LANE APERTA A MONZA! Via al riscaldamento con i giri di ricognizione e prove di partenza
Show musicale ora a Monza con Laura Pausini
QUANTE SOSTE? LE POSSIBILI STRATEGIE - A Monza la gestione termica e la ricerca dell'efficienza aerodinamica a basso carico sono i fattori chiave. Nonostante le elevate velocità medie, il consumo meccanico limitato spinge la maggior parte delle squadre verso una strategia a una singola sosta. Tuttavia, il rischio di surriscaldamento dell'asse posteriore nelle staccate e in trazione, associato all'elevata perdita di tempo nella corsia box, rende decisiva la scelta delle mescole... QUI I DETTAGLI
Ivan Capelli: "La gara di oggi, al di là della partenza, sarà da valutare giro per giro. Senza dimenticare l'asfalto, con una temperatura che supera i 50 gradi"
QUANTE STELLE! - Un weekend speciale con ospiti altrettanto speciali. A Monza parata di stelle dello sport e dello spettacolo in un paddock reso ancora più strepitoso: da Jannik Sinner a Marco Bezzecchi, ma anche Dorothea Wierer e Gordan Ramsey. Guarda qui tutte le FOTO
Monza è una 'Formula Vip', Sinner e la parata di stelle al paddockVai al contenuto
Vettel a Sky: "Emozioni contrastanti nel guidare la F2002, mi sono venuti in menti alcuni momenti della mia infanzia. E per un po' mi sono sentito come Schumi. Sono orgoglioso, oggi è come se l'avessi sentito qui con me"
SEB E SCHUMI - Passione e grandi emozioni a Monza: Sebastian Vettel torna al volante di una Rossa per completare un giro d'onore a bordo della leggendaria Ferrari F2002 di Michael Schumacher. Tra il rombo inconfondibile del V10 aspirato e l'abbraccio dei tifosi, il quattro volte campione del mondo rende omaggio al suo eroe e mentore di sempre.
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA
- Autodromo Nazionale di Monza
- Curve: 11
- Lunghezza: 5.793 m
- Inaugurato: 1950
- Giri del GP: 53
IL METEO OGGI A MONZA
- Condizioni: soleggiato con lieve brezza costante.
- Gara: temperatura aria 33°C - 34°C. Vento leggero da Est (possibile un leggero vento a favore/contro sui rettilinei principali).
ALLERTA CALDO - Aveva debuttato a Singapore 2025 e lo vedremo in 'azione' al GP Italia. Si tratta del kit di raffreddamento che consentirà ai piloti di fare fronte alle alte temperature nel corso del weekend di Monza. Qualche critica non è mancata lo scorso anno, ma ricordiamo che non c'è l'obbligo di utilizzo. COME FUNZIONA.
GOMME - Sull'asfalto di Monza, per il GP d’Italia 2026, Pirelli seleziona il tris di mescole C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). La scelta di indirizzarsi sul trio più morbido della gamma punta a massimizzare l’aderenza meccanica sulle celebri staccate brianzole, bilanciando le sollecitazioni dei rettilinei da altissima velocità con l'esigenza di trazione in uscita dalle chicane. I DETTAGLI
IL CIRCUITO - Il mitico Autodromo di Monza raccontato attraverso le sue curve: Prima Variante, Roggia, Ascari, Parabolica, non dei semplici tratti d'asfalto, ma pagine di un romanzo senza tempo, che hanno eletto il circuito a Tempio della Velocità. Senza dimenticare le novità della scorsa stagione e quelle apportate in questa. LE CARATTERISTICHE
Monza è in assoluto il circuito che ha ospitato più GP valevoli per il Mondiale di F1: questo sarà il 76° (Monte Carlo 72, Silverstone 61). La F1 ha corso qui ogni anno tranne il 1980 (il GP d'Italia fu disputato ad Imola).
Il record di vittorie è condiviso da Michael Schumacher e Lewis Hamilton: 5 a testa.
La Ferrari domina le statistiche dei team con 23 pole e 20 vittorie, record assoluti per un team in un circuito. Segue la McLaren con 12 pole e 11 vittorie.
All’inizio dell’era Power Unit, dal 2014 al 2018, ha sempre vinto la Mercedes, 4 volte con Hamilton ed una con Rosberg.
La nazione più vincente nel GP d’Italia è la Gran Bretagna a quota 21, seguita dal Brasile e dalla Germania a 10.
La vittoria di un pilota italiano manca dal 1966 (Scarfiotti) e la pole dal 1986 (Teo Fabi).
PORSCHE SUPERCUP - Gli incidenti e la lunga sosta impone la Direzione Corsa l'interruzione dopo poco più di 3 giri in Porsche Supercup: vittoria all'italiano Andrea Bristot che era in pole e in testa fino alla sospensione.
FERRARI, CHE GARA SARA' A MONZA? - La qualifica del Gran Premio d'Italia a Monza lascia in casa Ferrari un mix di amaro in bocca e consapevolezza tattica in vista della gara. Dopo la penalità a Piastri le Rosse sono in seconda fila e avranno le loro chance come sottolineato da team principal Vasseur a Sky.
Ferrari e l'analisi delle qualifiche del GP Italia: che gara attenderci a MonzaVai al contenuto
Lunga sosta in Porsche Supercup dopo un incidente: segui la diretta su Sky Sport F1 con Lucio Rizzica e Marcello Puglisi
KIMI, SERVE UNA MEGA RIMONTA - Il leader del Mondiale Kimi Antonelli partirà dalla 20^ posizione nella gara di Monza. Davanti al suo pubblico, il pilota Mercedes sarà dunque chiamato alla rimonta. Dando uno sguardo alla storia, quali sono state le migliori rimonte al "Tempio della velocità"? Eccole di seguito.
Kimi ci prova: le migliori rimonte dei piloti a MonzaVai al contenuto
ECCO JANNIK! - Nel video l'arrivo di Jannik Sinner nel paddock del circuito di Monza. Il numero 1 del mondo di tennis, appassionato di motori e amico di Kimi Antonelli, è stato accolto dall'entusiasmo dei tifosi e non si è sottratto al classico rito dei selfie&autografi. Sinner seguirà il Gran Premio d'Italia, che scatterà alle 15 in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW.
Anche il tennista Matteo Berrettini attende il GP e segue le 'operazioni' al paddock di Monza dall'alto
TIFOSI UNICI! - Siamo nel clou del weekend del Gran Premio d'Italia a Monza: vi portiamo dentro l'Autodromo con le foto più belle per vivere appieno l'atmosfera del circuito. LE FOTO
Dorothea Wierer a Monza: "Favoloso essere qui" - L'intervista di Simone De Luca
L'ANELLO DEL POLEMAN - Nel video il momento in cui Pierre Gasly, dopo aver centrato una inattesa pole position al GP di Monza, riceve l’Anello della Regina versione 2026. Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, il riconoscimento è andato a chi si è preso la pole position a Monza. Il gioiello, creato dal maestro orafo e gemmologo monzese Guido Guzzi, nelle prime due edizioni è stato assegnato a Lando Norris, nel 2024, e Max Verstappen, nel 2025. E quest'anno finisce al dito del pilota francese dell’Alpine. L'anello reinterpreta in chiave contemporanea i simboli della Corona Ferrea e il legame con la Regina Teodolinda, richiamando la storia e la cultura di Monza
GRIGLIA DI PARTENZA - Qui, fila per fila, lo schieramento completo (e i distacchi dopo le qualifiche) del GP Italia: la sorpresa Gasly scatterà davanti a tutti a Monza con la sua Alpine. In prima fila la Mercedes di Russell, in seconda le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Piastri retrocesso per impeding in sesta posizione, Antonelli chiamato alla mega rimonta dalla ventesima posizione. I DETTAGLI
Sai tutto sulla griglia di partenza di oggi a Monza? Dai uno sguardo qui...Vai al contenuto
POLE A GASLY - A Monza qualifiche pazze: Pierre Gasly su Alpine partirà dalla pole nel GP Italia. Il francese precede Russell. Salgono di una posizione Leclerc e Hamilton dopo la penalità per impeding a Piastri (tre posizioni). Antonelli chiude 7° ma partirà 20° per la sanzione inflitta dopo cambio PU. GLI HIGHLIGHTS
RISULTATI LIBERE 3 - Ancora Russell: dopo le FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere a Monza in 1:22.219. Secondo Hamilton, terzo Verstappen. Poi Antonelli, Norris e Leclerc.
RISULTATI LIBERE 2 - E' di Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599. Secondo Leclerc e terzo Antonelli. Ferrari bene sul passo gara. Sabato ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. LA CRONACA
RISULTATI LIBERE 1 - Uno-due Ferrari al termine della prima sessione di prove libere a Monza, con Leclerc primo davanti ad Hamilton in 1:23.008. Terzo Russell, poi Lawson e Antonelli. Kimi, leader del Mondiale, scatterà dal fondo della griglia per la sostituzione del motore. LA CRONACA
Monza, una giornata speciale nel Tempio della Velocità
Oggi suSkye in streaming su NOW uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale di Formula 1 2026, con il Circus che è a Monza per il Gran Premio d’Italia. Nella Casa dello Sport sarà una giornata ricca con interviste esclusive, contenuti speciali, approfondimenti live e aggiornamenti minuto per minuto dal Tempio della Velocità. Grande attesa sia per la Ferrari, sia per Andrea Kimi Antonelli, che arriva all’appuntamento da leader della classifica mondiale. Aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui social di Sky Sport F1.
La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1
Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.
Notebook, l'immediato post gara in LIVE STREAMING alle 18
Il commento al termine della gara di Formula 1 a Monza con 'Notebook'. Le analisi, le interviste e le curiosità dopo la bandiera a scacchi.
Alle 18.15 c''è Race Anatomy
Con Fabio Tavelli e i suoi ospiti, l'approfondimento post gara del GP d'Italia sarà con Race Anatomy sempre sul canale 207
Gli orari dei primi passaggi delle repliche su Sky Sport F1
- GP: 20 e 22 di domenica 6 settembre
Foto di gruppo della Ferrari a Monza prima del GP Italia
Tutto il programma di oggi su Sky Sport F1
- Ore 8.10: F3 – Feature Race
- Ore 9.40: F2 – Feature Race
- Ore 11.40: Porsche Supercup - Gara
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy