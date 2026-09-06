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Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp a Monza in Italia

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Uno straordinario Kimi Antonelli rimonta dalla penultima posizione in griglia, vince a Monza e allunga in testa al Mondiale: ora è a +66 su Russell, secondo. Mercedes vola nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dall'11 al 13 settembre a Madrid su Sky e in streaming su NOW

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