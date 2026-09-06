Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp a Monza in Italia
Uno straordinario Kimi Antonelli rimonta dalla penultima posizione in griglia, vince a Monza e allunga in testa al Mondiale: ora è a +66 su Russell, secondo. Mercedes vola nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dall'11 al 13 settembre a Madrid su Sky e in streaming su NOW
- Mercedes 468 punti
- Ferrari 346
- McLaren 287
- Red Bull 204
- RB 75
- Alpine 62
- Haas 21
- Audi 16
- Williams 11
- Aston Martin 3
- Cadillac 0