Uno straordinario Kimi Antonelli rimonta dalla penultima posizione in griglia, vince a Monza e allunga in testa al Mondiale: ora è a +66 su Russell, secondo. Mercedes vola nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dall'11 al 13 settembre a Madrid su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA: HIGHLIGHTS