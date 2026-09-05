F1, GP Italia a Monza: quanto conta la pole positiongp monza
Introduzione
Pierre Gasly si prende un'incredibile pole position a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota Alpine, che sei anni fa al "Tempio della velocità" ha trovato la sua prima (e per ora unica) vittoria nel Circus, partirà davanti a George Russell e Charles Leclerc. Per via della penalità per il cambio motore, invece, Kimi Antonelli scatterà 20°. Ma quanto conta la pole per vincere a Monza? E, pensando al leader del Mondiale, quanto è possibile sognare la rimonta? Qui tutto quello che c'è da sapere. Il GP domenica alle 15 è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Quanto conta la pole position a Monza
- Vista la natura del tracciato, dando uno sguardo ai dati possiamo già dirvi che ci sono poche sorprese: partire indietro penalizza parecchio in termini di tempo. 52 vittorie su 75 (69%, più di due su tre) sono giunte dalle prime tre posizioni in griglia. Gethin (1971) è l'unico ad aver vinto a Monza partendo oltre la decima posizione in griglia (11°). Una notizia che non fa sicuramente sorridere Kimi Antonelli, che sarà costretto a partire dalla 20^ posizione.
Le ventisei vittorie dalla prima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 26
- Ultima volta: Verstappen 2025
15475224fl
pubblicità
Le quattordici vittorie dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 14
- Ultima volta: Verstappen 2023
Le dodici vittorie dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 12
- Ultima volta: Hamilton 2018
pubblicità
Le otto vittorie dalla quarta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 4
- Vittorie: 8
- Ultima volta: Leclerc 2024
Le due vittorie dalla quinta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 5
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Barrichello 2009
pubblicità
Le sei vittorie dalla quinta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 5
- Vittorie: 6
- Ultima volta: Coulthard 1997
Le tre vittorie dalla settima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 7
- Vittorie: 3
- Ultima volta: Verstappen 2022
Formula 1 Championship - F1 - ITALIAN GRAND PRIX 2022
pubblicità
Le due vittorie dall'ottava posizione in griglia
- Posizione in griglia: 8
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Herbert 1995
L'unica vittoria dalla nona posizione in griglia
- Posizione in griglia: 9
- Vittorie: 1
- Unica volta: Surtees 1967
pubblicità
L'unica vittoria dalla decima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 10
- Vittorie: 1
- Unica volta: Gasly 2020
L'unica vittoria dall'undicesima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 11
- Vittorie: 1
- Unica volta: Gethin 1971
pubblicità