Introduzione

Pierre Gasly si prende un'incredibile pole position a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota Alpine, che sei anni fa al "Tempio della velocità" ha trovato la sua prima (e per ora unica) vittoria nel Circus, partirà davanti a George Russell e Charles Leclerc. Per via della penalità per il cambio motore, invece, Kimi Antonelli scatterà 20°. Ma quanto conta la pole per vincere a Monza? E, pensando al leader del Mondiale, quanto è possibile sognare la rimonta? Qui tutto quello che c'è da sapere. Il GP domenica alle 15 è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

F1, GP MONZA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE