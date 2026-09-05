Introduzione

Pierre Gasly, il francese un po' italiano, conquista la prima pole position in F1 nel GP d'Italia 2026 con l'Alpine. Il riscatto a Monza dopo il podio di Monaco revocato. E su questa pista era arrivato anche il suo primo (e ad oggi unico) successo nella classe regina. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW



QUALIFICHE MONZA, CRONACA E HIGHLIGHTS