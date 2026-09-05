F1, Gasly centra la sua prima pole a Monza: qui vinse anche il suo primo GPL'IMPRESA
Introduzione
Pierre Gasly, il francese un po' italiano, conquista la prima pole position in F1 nel GP d'Italia 2026 con l'Alpine. Il riscatto a Monza dopo il podio di Monaco revocato. E su questa pista era arrivato anche il suo primo (e ad oggi unico) successo nella classe regina. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
GASLY, DALLA RABBIA PER MONACO ALLA POLE DI MONZA
Dopo 24 ore ad altissima tensione emotiva, Pierre Gasly firma l'impresa più bella della sua carriera nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia 2026. A soli tre mesi dal Gran Premio di Monaco, la decisione della FIA di accogliere il ricorso presentato da McLaren e Red Bull ha tolto al pilota francese il podio conquistato nel Principato, privandolo di un risultato fondamentale per sé e per la squadra. La risposta del francese non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente in pista, a Monza, sul tracciato che più di ogni altro definisce il suo percorso in Formula 1.
LA VITTORIA NEL 2020 E ORA UN'ALTRA CHANCE IN ITALIA
A Monza, nell'Autodromo dove nel 2020 conquistò una clamorosa e finora unica vittoria in F1, Gasly ha estratto il massimo dalla sua Alpine nel momento decisivo della Q3, fermando il cronometro sul tempo che gli garantisce la partenza dalla prima casella della griglia. Il legame tra il pilota normanno e il "Tempio della Velocità" si arricchisce così di un nuovo capitolo storico, trasformando l'amarezza per la sanzione retroattiva in una giornata di gloria pura.
I NUMERI DI GASLY (E DELL'ALPINE) DOPO IL SABATO DEL GP ITALIA
- 1^ pole position in carriera per Pierre Gasly, che diventa il 109° poleman nella storia del F1 World Championship e il 10° pilota francese a riuscirci.
- 1^ pole position nella storia della Alpine come costruttore, che diventa il 25° team a siglare una pole in F1 (portando a 80 il totale delle pole per motori/strutture legate alla dinastia transalpina).
- Prima pole per un team francese da Ungheria 2009, quando Fernando Alonso la ottenne al volante della Renault. L'Alpine si unisce a Matra, Ligier e Renault nel ristretto club dei costruttori transalpini capaci di scattare davanti a tutti.
- Primo francese in pole a Monza da Jean Alesi nel 1997 (all'epoca su Benetton).Ricerca del bis dalla partenza al palo: l'ultimo pilota francese a vincere un Gran Premio partendo dalla pole position è stato Alain Prost nel GP di Germania 1993 ad Hockenheim su Williams.
GASLY, UNA POLE UN PO' ITALIANA
Quella di Gasly a Monza è una pole un po' italiana. Il mpilota Alpine, infatti, da anni ha scelto di vivere a Milano (e non a Monte-Carlo come tanti altri piloti). Parla bene l'italiano ed è molto legato a Monza. Da stasera ancora di più...