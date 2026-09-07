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Kimi Antonelli, la forza della delicatezza in un mondo di ferocia

Angelo Carotenuto
©Getty

Kimi Antonelli ha conquistato Monza partendo dalla 19ª posizione e con 26 sorpassi ha riportato un italiano sul gradino più alto del podio del GP di casa 60 anni dopo l'ultima volta. Ma la sua forza non è soltanto nella guida: è nel contrasto tra la ferocia in pista e quella delicatezza che lo rende così diverso dai predestinati del passato e così vicino ai campioni di oggi

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