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la riflessione

Kimi Antonelli è il nuovo eroe nazionalpopolare

Fabio Tavelli

Fabio Tavelli

L'immagine che tutta Italia si è portata a casa dopo il trionfo di Antonelli a Monza è quella di un ragazzo che sembra aver cambiato i paradigmi del tifo ferrarista, che ha trasformato il pomeriggio in una vera e propria festa nazionalpopolare. Ma alla fine resta comunque una domanda

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