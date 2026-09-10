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Benvenuti al Madring, 22 nuove curve tutte da scoprire
Il Madring debutta nel Mondiale e nessuno conosce ancora davvero il suo comportamento in pista. Tra 22 curve, banking, frenate e gestione dell’energia, ecco cosa potrebbe decidere il primo GP di Madrid e tutti i segreti del nuovo circuito di F1
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