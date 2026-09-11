Beganovic re del Madring: pole position per lo svedese davanti a Dunne e Camara, tenuto a tiro dal rivale Tsolov (5°). Dopo un errore all'ultimo tentativo, Minì chiude 14° e scatterà da centro gruppo in entrambe le gare. Sessione frammentatissima con 4 bandiere rosse per gli incidenti di Maini, Varrone, Bennett e Herta. Il weekend di Madrid è live su Sky e in streaming su NOW

LE FOTO DEGLI INCIDENTI - F1, GP SPAGNA: PROVE LIBERE 2 LIVE