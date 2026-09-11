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F2, qualifiche GP Spagna: pole di Beganovic, Minì 14°

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Beganovic re del Madring: pole position per lo svedese davanti a Dunne e Camara, tenuto a tiro dal rivale Tsolov (5°). Dopo un errore all'ultimo tentativo, Minì chiude 14° e scatterà da centro gruppo in entrambe le gare. Sessione frammentatissima con 4 bandiere rosse per gli incidenti di Maini, Varrone, Bennett e Herta. Il weekend di Madrid è live su Sky e in streaming su NOW

LE FOTO DEGLI INCIDENTIF1, GP SPAGNA: PROVE LIBERE 2 LIVE

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