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F1, ipotesi Imola ultima gara della stagione: la decisione slitta a inizio ottobre. VIDEO

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©Getty

Come si chiuderà la stagione di F1? La priorità è correre regolarmente la trasferta tra Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Qualora non fosse possibile per le tensioni nella zona, l'unica opzione concreta è ospitare il gran finale a Imola anziché ad Abu Dhabi. Il circuito sta lavorando per farsi trovare pronto: il verdetto definitivo è atteso entro i primi giorni di ottobre. Guarda il VIDEO con tutti i dettagli. Il weekend di Madrid è live su Sky e in streaming su NOW

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