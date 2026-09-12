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Mourinho: "Quello che sta facendo Kimi Antonelli in Formula 1 è incredibile"

lo 'special one'
@F1

José Mourinho dà la propria benedizione a Kimi Antonelli nel weekend in cui il GP di Spagna si corre per le strade della 'sua' Madrid: "Quello che sta facendo il niño con la Mercedes è assolutamente incredibile". E poi la confessione: "Sono amico di Fernando Alonso, mi piace come lotta e la sua personalità anche con una macchina non vincente". Il GP Spagna è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MADRID, LIVE QUALIFICHE

"Quello che sta facendo il niño è assolutamente incredibile". Parola di José Mourinho, interrogato venerdì durante la conferenza stampa del suo Real Madrid, reduce dalla vittoria di misura al Bernabeu contro l'Inter nel debutto in Champions. Lo 'Special One' ha parlato della sua passione per la Formula 1 nel weekend in cui il GP di Spagna si corre per le strade di Madrid. "Devo stare attento a quello che dico perché in F1 sono tutti molto carini con me, tutti molto simpatici. L'impatto che ha un team è globale, il Rosso è sempre il Rosso... Quello che sta facendo il niño (riferimento a Kimi Antonelli, ndr) con Mercedes è qualcosa di assolutamente incredibile. Ma anche se non ha una macchina per andare a punti sono molto amico di Fernando Alonso, è uno dei migliori sempre anche se non ha la macchina. E la F1 mi piace molto come sport". 

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