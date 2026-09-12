F1, il tenero abbraccio di Norris alla mamma dopo la pole al GP SpagnaVIDEO
Dopo un finale di qualifica mozzafiato sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il campione del mondo in carica Lando Norris regala alla McLaren una pole position straordinaria per soli 11 millesimi. Ma un’altra bella emozione arriva subito dopo aver spento il motore nel parco chiuso: il pilota britannico corre verso la mamma per stringerla in un tenero abbraccio. Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 15 è in diretta su Sky e in streaming su NOW